Жители Краснодарского края могут обучиться жестовому языку

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ККМОСПО «Регион 93»
    © Фото предоставлено пресс-службой ККМОСПО «Регион 93»

В Краснодарском крае запустят программу по обучению волонтеров инклюзии

Программа включает курс по обучению русскому жестовому языку. Он будет проходить в онлайн и офлайн формате для молодежи от 14 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды краснодарской краевой молодежной общественной организации «Регион 93».

В Краснодаре открылся арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью:

Курс включает 112 часов лекций и практических занятий, общение с глухими и упражнения с педагогами. Каждый выпускник получит сертификат о прохождении обучения и возможность отработать полученные навыки на форуме-интенсиве.

Участниками могут стать 100 человек. Заявки принимают на конкурсной основе. Желающим попасть на обучение нужно заполнить анкету до 29 февраля.

Курс продлится с марта по май 2024 года. В июне учеников ожидает итоговый интенсив. Очные занятия будут проходить по адресу: Краснодар, улица Кубанская набережная, 33, 11 этаж.

Подробнее о проекте можно узнать здесь.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре организовали бесплатные смарт-экскурсии для туристов-колясочников.

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