Жители Краснодарского края могут обучиться жестовому языку
В Краснодарском крае запустят программу по обучению волонтеров инклюзии
Программа включает курс по обучению русскому жестовому языку. Он будет проходить в онлайн и офлайн формате для молодежи от 14 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды краснодарской краевой молодежной общественной организации «Регион 93».
В Краснодаре открылся арт-кластер «Окколо» для молодежи с инвалидностью:
Курс включает 112 часов лекций и практических занятий, общение с глухими и упражнения с педагогами. Каждый выпускник получит сертификат о прохождении обучения и возможность отработать полученные навыки на форуме-интенсиве.
Участниками могут стать 100 человек. Заявки принимают на конкурсной основе. Желающим попасть на обучение нужно заполнить анкету до 29 февраля.
Курс продлится с марта по май 2024 года. В июне учеников ожидает итоговый интенсив. Очные занятия будут проходить по адресу: Краснодар, улица Кубанская набережная, 33, 11 этаж.
Подробнее о проекте можно узнать здесь.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре организовали бесплатные смарт-экскурсии для туристов-колясочников.