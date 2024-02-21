Жители Краснодарского края могут обучиться жестовому языку

Программа включает курс по обучению русскому жестовому языку. Он будет проходить в онлайн и офлайн формате для молодежи от 14 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды краснодарской краевой молодежной общественной организации «Регион 93».

Курс включает 112 часов лекций и практических занятий, общение с глухими и упражнения с педагогами. Каждый выпускник получит сертификат о прохождении обучения и возможность отработать полученные навыки на форуме-интенсиве.



Участниками могут стать 100 человек. Заявки принимают на конкурсной основе. Желающим попасть на обучение нужно заполнить анкету до 29 февраля.



Курс продлится с марта по май 2024 года. В июне учеников ожидает итоговый интенсив. Очные занятия будут проходить по адресу: Краснодар, улица Кубанская набережная, 33, 11 этаж.

Подробнее о проекте можно узнать здесь.