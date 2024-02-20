В Краснодарском крае пятилетней Жене Антоновой необходимо дорогостоящее лечение. Как помочь девочке?

Девочка развивалась как все дети, но не повторяла слова и ходила на носочках. В два года она пошла в детский сад, где специалисты обратили внимание на особенности ее поведения. Женя молчала и ни на что не реагировала. Неврологи пытались ее лечить, но ничего не менялось.



В два с половиной года Жене диагностировали задержку развития, а в четыре — установили инвалидность. Позже семья обратилась в московский Институт медтехнологий. Женю обследовали и подобрали лечение. С оплатой им помогли родные.



«После первого же курса Женя будто очнулась — с ней появился контакт. Курсы лечения повторялись каждые три-четыре месяца, изменения были все заметнее. Дочка стала самостоятельнее, начала проявлять интерес к занятиям в детском саду, пытается взаимодействовать с людьми», — поделилась мама Жени Нина Антонова.



Лечение оказалось эффективным и врачи посоветовали его продолжать.



«У Жени задержка психоречевого развития, аутистические черты личности, сенсомоторная алалия. После трех курсов лечения девочка стала спокойнее, больше интересуется окружающим миром, лучше понимает обращенную к ней речь, выполняет просьбы. На следующем курсе мы постараемся расширить кругозор и активный словарный запас Жени, развить ее речь, увеличить объем памяти, повысить концентрацию внимания, облегчить обучаемость», — рассказала невролог Института медицинских технологий в Москве Ольга Рымарева.



Мама Жени — воспитатель в детском саду, а папа — временно не работает. Помимо девочки, Антоновы воспитывают сына-студента. Им сложно самостоятельно собрать необходимую сумму на лечение. Всего на оплату требуется 240 763 рубля .



Как помочь Жене?

отправить пожертвование на странице Жени;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Жени Антоновой);

через СБП;

через приложение «Русфонда»;

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «РУСФОНД»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Жени Антоновой. Без НДС.