В Адыгее прошло первое в году заседание регионального парламента

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поучаствовал в XXXII сессии Госсовета-Хасэ под председательством Владимира Нарожного

На заседании рассмотрели около 40 вопросов. Один из них — проект поправок к Конституции Адыгеи для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Законопроект уже одобрил местный Конституционный совет и рекомендовал к принятию Госсоветом-Хасэ. В ходе мероприятия поправки внесли также в восемь республиканских законов, связанных с поддержкой приемных семей, государственной гражданской службой, деятельностью уполномоченного по правам человека, местным самоуправлением и регулированием отношений.

На заседании Мурат Кумпилов особо подчеркнул важность поддержки отдельных категорий граждан. По его словам, для обеспечения жильем детей-сирот в прошлом году власти дополнительно выделили 150 млн рублей. Он указал на необходимость многопланового контроля за обеспечением прав детей-сирот, в том числе со стороны Комиссии по опеке и попечительству.

Также в приоритете — поддержка участников СВО и их семей. Среди принимаемых в этом направлении мер Кумпилов выделил увеличение единовременной выплаты и помощь семьям участников СВО.

«В ходе рабочих поездок в муниципалитеты я встречаюсь с членами семей участников СВО. Мы стараемся охватить поддержкой всех, кто в этом нуждается. И на местах есть такие семьи. Нужно сделать так, чтобы ни одна семья участника СВО не осталась без внимания. Важно, чтобы к этой работе подключались и депутаты», — отметил глава региона.

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Особое внимание Мурат Кумпилов обратил на работу с обращениями граждан: «Судя по характеру поступающих обращений, многие из них можно решить даже на уровне поселений. Нужно усилить работу в этом направлении. Наша деятельность нацелена на открытый диалог с гражданами. Мы продолжим выполнять все соцобязательства, создавать комфортные условия жизни для жителей республики. За последнее время мы много строили, возвели большое количество соцобъектов. Сегодня все они должны работать для людей. Здесь тоже важны депутатское участие и контроль!».