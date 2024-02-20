Цена за квадратный метр в новостройках Краснодара достигла 168 тыс. рублей — аналитики

По данным «Яндекс Недвижимость», за год наименьший рост стоимости квадратного метра вторичного жилья зафиксировали в Санкт-Петербурге (+3,3%), Краснодаре (+3,6%) и Сочи (+4%). Также медленнее инфляции растут цены в Калининграде (+4,4%), Москве (+4,7%) и Новосибирске (+6,9%).

Эксперты сервиса сообщили, что Краснодар и Сочи стали лидерами по разнице стоимости первичного и вторичного жилья. В столице Кубани она составляет почти 54% — около 109 тыс. рублей за кв. м. на вторичном рынке и около 168 тыс. рублей за кв. м. в новостройке. При этом за год цена на вторичку выросла на 3,6%, а на новое жилье — на 13,8%.



Специалисты выяснили, что в Сочи разница в стоимости первичного и вторичного жилья составляет 46%. В январе 2024 года цена кв. м. в новых проектах курорта составила почти 409 тыс. рублей, а на вторичном рынке — почти 280 тыс. рублей.

«Несмотря на ощутимый рост цен, инвестиции в региональные новостройки пока остаются выгодным сценарием. Мы наблюдаем интенсивное строительное развитие регионов, экспансию федеральных девелоперов и инвестиционный интерес жителей столиц, особенно в курортных городах. Также ипотечные программы в ряде регионов страны стимулируют спрос на новостройки выгодными процентными ставками», — рассказал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.