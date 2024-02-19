Экс-судью Краснодарского краевого суда приговорили к шести годам колонии за смертельное ДТП

Ростовский областной суд вынес приговор Юрию Захарчевскому, бывшему судье Краснодарского краевого суда. Мужчину признали виновным в ДТП

В СМИ 19 февраля 2024 года появилась информация о том, что Ростовский областной суд вынес приговор бывшему судье Краснодарского краевого суда Юрию Захарчевскому. Как пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны, экс-судью приговорили к шести годам колонии-поселения. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Семья погибшего требовала взыскать с подсудимого 17 млн рублей, суд постановил выплатить 7 млн рублей.

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ТАСС пишет, что ранее гособвинитель просил назначить Захарчевскому 10 лет колонии общего режима. Напомним, ДТП случилось в апреле 2020 года. Водитель автомобиля Toyota сбил 29-летнего велосипедиста. Парень умер в больнице спустя четыре месяца. В декабре 2022 года уголовное дело передали в суд. Юрия Захарчевского обвинили по ч. 4 ст. 264, ст. 125 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть и оставление в опасности).