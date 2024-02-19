Экс-судью Краснодарского краевого суда приговорили к шести годам колонии за смертельное ДТП

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ростовский областной суд вынес приговор Юрию Захарчевскому, бывшему судье Краснодарского краевого суда. Мужчину признали виновным в ДТП

В СМИ 19 февраля 2024 года появилась информация о том, что Ростовский областной суд вынес приговор бывшему судье Краснодарского краевого суда Юрию Захарчевскому. Как пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны, экс-судью приговорили к шести годам колонии-поселения.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Семья погибшего требовала взыскать с подсудимого 17 млн рублей, суд постановил выплатить 7 млн рублей.

Пожар в многоэтажке в Анапе:

ТАСС пишет, что ранее гособвинитель просил назначить Захарчевскому 10 лет колонии общего режима.

Напомним, ДТП случилось в апреле 2020 года. Водитель автомобиля Toyota сбил 29-летнего велосипедиста. Парень умер в больнице спустя четыре месяца. В декабре 2022 года уголовное дело передали в суд. Юрия Захарчевского обвинили по ч. 4 ст. 264, ст. 125 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть и оставление в опасности).

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае инспектора ДПС взяли под стражу по делу о смертельном ДТП.

ДТП Правосудие Происшествия Суд

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Экс-судью Краснодарского краевого суда приговорили к шести годам колонии за смертельное ДТП
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