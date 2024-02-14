В Анапе к утру 14 февраля потушили пожар в многоэтажке. Собрали все, что известно

Вечером 13 февраля в Анапе загорелась мансарда многоэтажного дома, из квартир эвакуировали больше 400 человек

В 17:44 сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре на улице Объездной в Анапе. Горела мансарда 11-этажного многоквартирного дома. Из здания эвакуировали 440 человек, из них 112 — дети. В МЧС Кубани сообщили, что один житель дома пострадал.

В 23 часа пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. метров. К 4 утра огонь потушили.

«60 человек, в числе которых 10 детей, эвакуированы в пункты временного размещения и обеспечены всем необходимым. Всего в ПВР сформировано более 350 койко-мест, есть резерв для размещения всех нуждающихся», — сообщает мэрия Анапы.

В Прокуратуре Краснодарского края рассказали, что многоквартирный дом является самостроем. У застройщиков не было разрешительных документов, здание ввели в гражданский оборот через суд в 2011 году, признав за покупателями квартир право собственности.

Также на сайте Анапского городского суда нам удалось найти решение от 1 февраля 2012 года, в котором суд встал на сторону прокуратуры и запретил «индивидуальному предпринимателю Блоха С.В. осуществлять эксплуатацию многоквартирного жилищного строительства со встроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Анапа, ул. Объездная, д. 9 до устранения допущенных нарушений». Далее следует длинный список нарушений.

Бывшего депутата горсовета Анапы Владимира Блоху задержали в Москве в 2022 году. Мужчина находился в федеральном розыске, его обвиняют в мошенничестве.