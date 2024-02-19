В краснодарской станице Елизаветинской в апреле полностью рекультивируют свалку
В станице Елизаветинской в апреле 2024 года хотят завершить основные работы по рекультивации полигона ТБО
На данный момент подрядчик устанавливает ограждение по периметру полигона. Продолжается укладка 130 тыс. кв. м. гидроизоляции, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Завершить основные работы специалисты планируют в апреле 2024 года. Во втором квартале года на участке нанесут подготовленную почву и посеют многолетние травы.
Площадь полигона в станице Елизаветинской составляет около 15 га. Его ввели в эксплуатацию в 1975 году, а закрыли — в 1991 году. К рекультивации приступили в марте 2023 года по результатам экспертиз.
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