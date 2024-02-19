В краснодарской станице Елизаветинской в апреле полностью рекультивируют свалку

В станице Елизаветинской в апреле 2024 года хотят завершить основные работы по рекультивации полигона ТБО

На данный момент подрядчик устанавливает ограждение по периметру полигона. Продолжается укладка 130 тыс. кв. м. гидроизоляции, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: СК проверит информацию о вырубке деревьев в Краснодарском лесопарке

Завершить основные работы специалисты планируют в апреле 2024 года. Во втором квартале года на участке нанесут подготовленную почву и посеют многолетние травы.

Площадь полигона в станице Елизаветинской составляет около 15 га. Его ввели в эксплуатацию в 1975 году, а закрыли — в 1991 году. К рекультивации приступили в марте 2023 года по результатам экспертиз.