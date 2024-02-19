Краснодар стал лидером по строительству жилья среди городов РФ — РИА

По данным исследования, первое место в рейтинге по объему строительства квартир на одного жителя разделили такие города, как Краснодар и Тюмень. В конце списка — Мурманск и Биробиджан.

В столице Кубани на каждого человека сегодня приходится более 5 кв. м. строящегося жилья. Специалисты считают, что город является одним из самых быстрорастущих в РФ.



Сейчас в России в многоквартирных домах возводят более 100 млн кв. м. жилья. На первую пятерку крупных городов приходится более трети всего строительства в стране, а на топ-15 мегаполисов — более половины, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Дом.РФ

Эксперты сообщают, что в абсолютных величинах больше всего квартир возводят в Москве. В начале 2024 года в столице строят 16,6 млн кв. м. жилья в многоэтажках. На второй строчке оказался Санкт-Петербург — 6,3 млн кв. м. Тройку городов по масштабам строительства замыкает Краснодар (6 млн кв. м.).



Напомним, что, по данным исследования, Краснодарский край опередил Москву по недоступности жилья для местных жителей.



Как рассказывали ранее Юга.ру, Сочи стал единственным городом в РФ, где в 2023 году подешевело жилье.