Глава Адыгеи встретился с многодетными семьями в Тахтамукайском районе

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Мурат Кумпилов навестил многодетные семьи Адыгеи

Одна из них — семья Игнатик, глава которой сейчас в зоне СВО. Дома, в поселке Яблоновском, его ждут жена Ирина Владимировна и трое детей-школьников: Давид, София и Даниил.

Глава Адыгеи пообщался с семьей, поинтересовался успехами детей и нуждами семьи, а также подчеркнул, что поддержка участников СВО и их близких — в приоритете деятельности власти всех уровней. 

Игнатик мобилизован по собственному желанию. Об этом он рассказал по телефону во время визита главы республики. Мурат Кумпилов попросил передать привет всем землякам и заверил в оказании необходимой поддержки.

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Также глава Адыгеи побывал в многодетной семье Ужбаноковых. В ауле Тахтамукай многие знают ее как большую и гостеприимную. Мурат Мосович и Светлана Казбековна воспитывают пятерых детей. Они бережно хранят народные традиции и семейные ценности, стараясь передать своим детям опыт старшего поколения. В теплой домашней обстановке Мурат Кумпилов побеседовал со всеми членами семьи Ужбаноковых, передал гостинцы и поинтересовался успехами школьников.

Мурат Кумпилов поблагодарил супругов за ответственное отношение к воспитанию подрастающего поколения.

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Адыгея Дети Мурат Кумпилов СВО Семья

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