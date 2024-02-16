Адыгея вложит 900 млн рублей в 8 км дороги к «Даховской поляне» в 2024 году
Власти Адыгеи рассказали о возведении электросетей и двух мостов от федеральной автодороги к «Даховской поляне»
В 2024 году власти Адыгеи намерены вложить около 900 млн рублей в строительство дороги к туристско-рекреационному парку «Даховская поляна» в предгорье республики. Об этом ТАСС узнал у руководителя комитета по развитию туризма и курортов Адыгеи Ибрагима Билимготова.
«Многофункциональный туристско-рекреационный парк «Даховская поляна» — вторая крупная инвестиционная площадка в Адыгее в туризме после проекта «Лаго-Наки». Строительство инфраструктуры ведется благодаря привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов — механизма, позволяющего регионам решать свои инфраструктурные проблемы. На сегодня завершено подведение электрических сетей к парку и построены два моста от федеральной автодороги. Бюджетные инвестиции составили около 700 млн рублей, на дальнейшее строительство автомобильной дороги уйдет еще порядка 900 млн рублей», — сказал он.
Площадь инвестиционной площадки сейчас превышает 110 га, власти разрабатывают мастер-план развития территории. Парк будет включать не только средства размещения, но и площадки для событий, досуговые, исторические и культурные объекты. Фестиваль адыгейского сыра планируется перенести на эту площадку уже в 2024 году.
В 2023 году фестиваль адыгейского сыра посетили 36 тысяч человек:
«Проект является частью масштабного развития горного кластера Адыгеи, все вместе проекты призваны значительно увеличить турпоток в нашу республику», — добавил руководитель комитета.
Сотрудники министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи рассказали изданию, что строительство подъездной дороги к парку «Даховская поляна» уже начато. Его планируют завершить к концу 2024 года. Протяженность дороги превысит 8 км, вдоль нее также намерены обустроить пешеходные зоны, парковочные карманы и освещение.
Как сообщали Юга.ру, власти Адыгеи планируют создать «Даховскую поляну» минимум с 2020 года. Изначально там собирались разместить стационарные подворья, места для ярмарки, ремесленные мастерские, кафе с национальной кухней и туристский информационный центр.