Погода в Краснодарском крае 17-18 февраля: похолодание, дождь, снег и гололед

Краснодарский край

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 17-18 февраля

На выходных в регионе будет облачно с прояснениями. Большую часть периода местами осадки в виде дождя и мокрого снега. На дрогах гололедно-изморозевое отложение. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-18 м/с.

Температура воздуха ночью 17 и и 18 февраля +2…-3 °С, в восточной половине края до -7 °С. Днем в субботу 0-5 °С, в южной половине края до 6-10 °С. Днем в воскресенье воздух прогреется до 6-11 °С. В горах ночью -2…-7 °С, днем -2…+3 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер 9-14 м/с, местами порывы до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем 6-11 °С.

Как писали Юга.ру, ночью и утром 17 февраля в районе Азовского моря сохранится сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Также возможно понижение уровней воды до неблагоприятных отметок. 

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