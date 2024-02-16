Погода в Краснодарском крае 17-18 февраля: похолодание, дождь, снег и гололед

На выходных в регионе будет облачно с прояснениями. Большую часть периода местами осадки в виде дождя и мокрого снега. На дрогах гололедно-изморозевое отложение. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-18 м/с.

Температура воздуха ночью 17 и и 18 февраля +2…-3 °С, в восточной половине края до -7 °С. Днем в субботу 0-5 °С, в южной половине края до 6-10 °С. Днем в воскресенье воздух прогреется до 6-11 °С. В горах ночью -2…-7 °С, днем -2…+3 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер 9-14 м/с, местами порывы до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем 6-11 °С.