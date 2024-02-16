ГК ТОЧНО инвестирует в развитие Северского района 10,5 млрд рублей
ВТБ уже открыл две кредитные линии федеральному девелоперу ТОЧНО (владелец —Николай Амосов) на 9,4 млрд рублей
Средства направят на строительство нового жилого комплекса «Цветной бульвар». Проект реализуют с использованием эскроу-счетов, общая сумма инвестиций — 10,5 млрд рублей.
«Цветной бульвар» — первый ЖК застройщика в Северском районе. На территории площадью более 24 га расположат 7 кварталов на 20 домов комфорт-класса от 5 до 8 этажей.
В проекте предусмотрели бульвар для семейного отдыха протяжённостью 460 метров с фонтаном, игровые зоны с безопасным покрытием для детей, места отдыха с шезлонгами, воркаут-площадки с тренажерами, наземный паркинг, ландшафтное озеленение.
Девелопер построит на территории ЖК детский сад на 350 мест и разработает проект школы на 1550 мест.
Торговые галереи внутри будущего комплекса площадью около 6 тыс. кв. метров обеспечат более 2,3 тыс. рабочих мест. Достроить «Цветной бульвар» планируют в 2027 году.
«Деятельность застройщиков — это не только новые квадратные метры жилья, но и строительство общественных пространств, социальных и коммерческих объектов, забота об окружающей среде, новые возможности для развития малого бизнеса. Проект ГК ТОЧНО в Северском районе создаст комфортные условия для жизни 4,5 тыс. человек, поспособствовует социально-экономическому развитию и повышению туристической привлекательности района», — комментирует руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.
«Идеология ГК ТОЧНО заключается в комплексном развитии территорий. В первую очередь это про формирование пространства, в котором люди живут и развиваются. Мы занимаемся ревитализацией территорий, раскрываем потенциал региона, инвестируем в новый формат комфортной жизни: строим не только дома, но и школы, детские сады, спортивные и оздоровительные центры. Создаем современные кластеры, которые соответствуют XIX веку и представлениям о комфорте, развитии и технологиях», — отметил владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.