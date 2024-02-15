В центре Краснодара обнаружили ямы на тротуарах. Мэрия объяснила, что это

Администрация Краснодара рассказала Юга.ру об установке дорожных знаков на пересечении улиц Северной и Садовой

15 февраля редакция Юга.ру обнаружила в центре Краснодара ямы на тротуарах. Их вырыли на пересечении улиц Северной и Садовой и еще двух соседних кварталах.

© Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

© Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

© Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Юга.ру обратились за разъяснениями в мэрию Краснодара. Пресс-служба городской администрации объяснила, что ямы на данных участках предназначены для дальнейшей установки дорожных знаков:

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«В настоящий момент на пересечении улиц Северной и Садовой производится установка закладных для г-образных опор для дорожных знаков над проезжей частью».



Когда эти знаки будут установлены, в пресс-службе не уточнили.