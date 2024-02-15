В центре Краснодара обнаружили ямы на тротуарах. Мэрия объяснила, что это
Администрация Краснодара рассказала Юга.ру об установке дорожных знаков на пересечении улиц Северной и Садовой
15 февраля редакция Юга.ру обнаружила в центре Краснодара ямы на тротуарах. Их вырыли на пересечении улиц Северной и Садовой и еще двух соседних кварталах.
Юга.ру обратились за разъяснениями в мэрию Краснодара. Пресс-служба городской администрации объяснила, что ямы на данных участках предназначены для дальнейшей установки дорожных знаков:
ГИБДД назвала 10 самых аварийных дорог в Краснодаре:
«В настоящий момент на пересечении улиц Северной и Садовой производится установка закладных для г-образных опор для дорожных знаков над проезжей частью».
Когда эти знаки будут установлены, в пресс-службе не уточнили.