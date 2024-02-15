В центре Краснодара обнаружили ямы на тротуарах. Мэрия объяснила, что это

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Администрация Краснодара рассказала Юга.ру об установке дорожных знаков на пересечении улиц Северной и Садовой

15 февраля редакция Юга.ру обнаружила в центре Краснодара ямы на тротуарах. Их вырыли на пересечении улиц Северной и Садовой и еще двух соседних кварталах.

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Юга.ру обратились за разъяснениями в мэрию Краснодара. Пресс-служба городской администрации объяснила, что ямы на данных участках предназначены для дальнейшей установки дорожных знаков:

ГИБДД назвала 10 самых аварийных дорог в Краснодаре:

«В настоящий момент на пересечении улиц Северной и Садовой производится установка закладных для г-образных опор для дорожных знаков над проезжей частью».

Когда эти знаки будут установлены, в пресс-службе не уточнили.

Напомним, что власти Краснодара пообещали отремонтировать 230 км городских дорог в 2024 году.

Как писали ранее Юга.ру, в краснодарском поселке построят дорогу и благоустроят улицы.

Благоустройство Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Новости

В Краснодаре откроется фотовыставка «Ветер перемен»
Любовь на льду, рецепт счастья, загадочный фокусник. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 15 февраля
На Азовском побережье Краснодарского края ожидается ураганный ветер
В центре Краснодара обнаружили ямы на тротуарах. Мэрия объяснила, что это
В Краснодаре в феврале спрос на детских психологов вырос на 56%
В строительство четырех яхт-марин в Сочи инвестируют 500 млрд рублей

Лента новостей

Реклама на сайте