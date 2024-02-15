Между Москвой и Сочи запустят дополнительный «праздничный» поезд

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Федеральная пассажирская компания назначит дополнительный поезд из Москвы до Имеретинского курорта

Дополнительный поезд № 268/267 будет курсировать по маршруту Москва — Имеретинский курорт с 16 февраля по 20 апреля. Об этом сообщает федеральная пассажирская компания.

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В составе — плацкартные, купейные и спальные вагоны первого класса.

Поезд будет ходить по расписанию:

  • отправление из Москвы в 19:50, прибытие в Имеретинский курорт — через сутки, в 5:55;
  • отправление из Имеретинского курорта в 19:05, а прибытие в Москву — через сутки, в 4:40.

На маршруте предусмотрены остановки в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере. 

Напомним, что 14 февраля на Черноморском побережье восстановили разрушенные после схода сели пути.

Как писали ранее Юга.ру, РЖД запустит дополнительные поезда на праздничные дни февраля и марта. Они будут курсировать между Москвой, Санкт-Петербургом, курортными городами Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

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