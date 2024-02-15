Между Москвой и Сочи запустят дополнительный «праздничный» поезд
Федеральная пассажирская компания назначит дополнительный поезд из Москвы до Имеретинского курорта
Дополнительный поезд № 268/267 будет курсировать по маршруту Москва — Имеретинский курорт с 16 февраля по 20 апреля. Об этом сообщает федеральная пассажирская компания.
В составе — плацкартные, купейные и спальные вагоны первого класса.
Поезд будет ходить по расписанию:
- отправление из Москвы в 19:50, прибытие в Имеретинский курорт — через сутки, в 5:55;
- отправление из Имеретинского курорта в 19:05, а прибытие в Москву — через сутки, в 4:40.
На маршруте предусмотрены остановки в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере.
Напомним, что 14 февраля на Черноморском побережье восстановили разрушенные после схода сели пути.
Как писали ранее Юга.ру, РЖД запустит дополнительные поезда на праздничные дни февраля и марта. Они будут курсировать между Москвой, Санкт-Петербургом, курортными городами Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.