Между Москвой и Сочи запустят дополнительный «праздничный» поезд

Федеральная пассажирская компания назначит дополнительный поезд из Москвы до Имеретинского курорта

Дополнительный поезд № 268/267 будет курсировать по маршруту Москва — Имеретинский курорт с 16 февраля по 20 апреля. Об этом сообщает федеральная пассажирская компания.

В составе — плацкартные, купейные и спальные вагоны первого класса.



Поезд будет ходить по расписанию: отправление из Москвы в 19:50, прибытие в Имеретинский курорт — через сутки, в 5:55;

отправление из Имеретинского курорта в 19:05, а прибытие в Москву — через сутки, в 4:40. На маршруте предусмотрены остановки в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере.