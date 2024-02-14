Власти Адыгеи рассказали о подготовке ко Всемирному фестивалю молодежи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с председателем комитета республики по делам молодежи Максимом Галушкиным. Они обсудили подготовку ко Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет в «Сириусе» с 1 по 7 марта.

«Такое крупное мероприятие станет хорошей площадкой для поддержки новых молодежных инициатив и проектов», — отметил Кумпилов.



По данным Максима Галушкина, на фестивале Адыгею представят 135 участников и 15 волонтеров. Это представители молодежных организаций, студенческих объединений, добровольческих движений и члены образовательных и научных проектов региона.



В республике разрабатывают бренд делегации, готовят презентации и создают экспозицию Адыгеи для выставки субъектов РФ. Также на фестивале регион представят творческое объединение «Ошад» и ансамбль народного танца «Нарт» адыгейского госуниверситета.