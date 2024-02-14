Сближение планет. Рассказываем, как жители Краснодара могут продлить День влюбленных

На основании прогноза, метеорологи «Яндекс Погоды» выяснили, жители каких российских городов смогут продлить День всех влюбленных. Специалисты предлагают провести вечер 15 февраля за романтичным наблюдением сближения Луны и Юпитера.



Из-за ясного неба явление будет видно в Краснодаре, Саратове, Самаре, Архангельске, Казани и Нижнем Новгороде. Меньше повезет жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Челябинска, Екатеринбурга. В этих городах ожидается пасмурная погода.

«Это не столь редкое явление. Сейчас Луна движется довольно высоко, перемещается, поэтому периодически какие-то планеты по пути попадаются, сближаются. Так как все планеты находятся вблизи эклиптики примерно», — рассказал нам астроном и заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.