Сближение планет. Рассказываем, как жители Краснодара могут продлить День влюбленных
15 февраля Юпитер окажется рядом с Луной. Краснодарцы смогут наблюдать это астрономическое явление
На основании прогноза, метеорологи «Яндекс Погоды» выяснили, жители каких российских городов смогут продлить День всех влюбленных. Специалисты предлагают провести вечер 15 февраля за романтичным наблюдением сближения Луны и Юпитера.
Из-за ясного неба явление будет видно в Краснодаре, Саратове, Самаре, Архангельске, Казани и Нижнем Новгороде. Меньше повезет жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Челябинска, Екатеринбурга. В этих городах ожидается пасмурная погода.
«Это не столь редкое явление. Сейчас Луна движется довольно высоко, перемещается, поэтому периодически какие-то планеты по пути попадаются, сближаются. Так как все планеты находятся вблизи эклиптики примерно», — рассказал нам астроном и заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.
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Сближение рекомендуют наблюдать в телескоп или в бинокль. Хороший бинокль 10×50 имеет поле зрения 6-7°. Для телескопов этот показатель варьируется — меньше 1°. Также смотреть на сближение Луны и планеты можно невооруженным глазом.
Максимальное сближение или аппульс происходит, когда два небесных объекта находятся на минимальном видимом расстоянии при наблюдении с Земли.
Раз в 27,3 дня Луна проходит через узкий участок неба (проходящий по эклиптике) и соединяется с планетами.
Напомним, что в конце 2023 года жители Краснодарского края могли увидеть метеорный поток Геминиды.