Жителям Новороссийска не хватает воды. Узнали о причинах в водоканале

В начале февраля в редакцию Юга.ру обратились жители Южного микрорайона Новороссийска. Они рассказали о проблемах с водой и о переплатах за ресурс, который не подается в полной мере.

«По поводу воды в Южном районе. По адресу проспект Дзержинского, 202 холодную воду отключают днем, а из горячего крана вода идет еле теплая. Платим по тарифу горячей воды», — поделились жители.



В УК нашей редакции пояснили, что ничего изменить не могут, так как ресурс подается с низким давлением от водоканала города, а в многоэтажном доме не установлены баки для накопления воды.

Юга.ру обратились за разъяснениями в МУП «Водоканал Новороссийска». Вот, что нам ответили:



«МУП «Водоканал города Новороссийска» перераспределяет воду от Троицкого группового водопровода по всему городу и в некоторых районах вынужден понижать напор воды в дневное и ночное время суток для набора резервуаров чистой воды.



На основании вышеизложенного было вынуждено создать внутренний технологический регламент подачи холодной питьевой воды населению Новороссийска, основанный на технической возможности водоснабжения с давлением, соответствующим нормативам, установленным действующим законодательством».



Пресс-служба водоканала уточнила, что для набора чистой воды в резервуары давление жителям некоторых районов снижают не временно, а круглогодично.



В сентябре 2023 года «Новороссийский рабочий» со ссылкой на мэрию написал о строительстве водовода и двух резервуаров чистой воды в селе Гайдук. По плану, объект должен увеличить объем ресурса в Южной и Центральной частях города.



Проект хотят реализовать в 2024-2027 годы. Протяженность водовода составит около 10 километров. Проектно-изыскательные работы выполнят в 2024 году, а строительно-монтажные — в 2025-2027 годах.