Жители Краснодара пожаловались на запах гари. Узнали, что происходит
Читатели Юга.ру 13 февраля обратились в редакцию с вопросом о запахе гари в Краснодаре
Редакция обратилась в мэрию города, чтобы узнать, в чем причина.
«По сообщению ЕДДС, в районе станицы Елизаветинской до 17:00 сжигали рисовую стерню. Все работы по сжиганию рисовой стерни были согласованы с администрацией города Краснодар. По информации МКУ «Центр озеленения и экологии», на 17:00 превышений гигиенических нормативов зафиксировано не было. Итоговая оценка состояния атмосферного воздуха будет произведена по истечении суток», — рассказали нам в администрации.
Как писали Юга.ру, прокуратура через суд добивается закрытия свалки в Славянском районе Краснодарского края. Местные жители жаловались на неприятный запах.
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