Прокуратура через суд добивается закрытия свалки в Славянском районе Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото John Cameron с сайта Unsplash.com
    © Фото John Cameron с сайта Unsplash.com

Сотрудники прокуратуры провели проверку в Славянском районе Кубани и обратились в суд для закрытия свалки, на которую жалуются жители

Предыстория. В Красноармейском районе Краснодарского края в конце 2023 года закрыли мусорный полигон, на который много лет жаловались жители станицы Полтавской. Юга.ру следили за историей. Из-за закрытия свалки в декабре региональный оператор «Экотехпром» заявил об использовании временной площадки для перегрузки мусора, компания выбрала место в Славянском районе.

Местные жители стали жаловаться на неприятный запах и требовать прекратить хранение мусора вблизи их домов. В телеграм-канале главы Славянского района 27 января появилось сообщение о том, что прокуратура обратится в суд с соответствующим заявлением.

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Прокуратура Краснодарского края 2 февраля рассказала, что заявление направлено в суд:

«В настоящее время в качестве обеспечительных мер определением суда ООО «Чистый город» либо иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещена деятельность по ввозу, накоплению и перевалке твердых коммунальных отходов на земельный участок, расположенный по адресу: г. Славянске-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3/3. Также по данному факту инициирован вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности».

Напомним, жители поселка Лазурный на северо-востоке Краснодара пожаловались на плохие дороги, проблемы с выкосом амброзии и вывозом мусора. Подробно о ситуации Юга.ру писали здесь.

ЖКХ Мусор Прокуратура Славянский район

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