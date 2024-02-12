В Краснодаре пятнадцатилетней Милене Прошенковой необходим аппарат для слабовидящих. Как ей помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото Милены Прошенковой, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Милены Прошенковой, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств девочке из Краснодара на устройство для слепых и слабовидящих людей

Когда Милена пошла в школу, ее зрение резко упало. Девочка стала жаловаться на сильную головную боль. В краевой больнице у нее обнаружили доброкачественную опухоль мозга и атрофию зрительных нервов обоих глаз. 

«За год Милена перенесла несколько сложных операций. Врачи сделали все, что могли, но в итоге правым глазом она не видит совсем, а левым очень плохо», — поделилась мама Милены Елена Багмет.

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В 2017 году благодаря «Русфонду» у девочки появился видеоувеличитель. Он помог ей справляться с учебной нагрузкой, Милена успешно училась в обычной школе до 7-го класса. Но программа старших классов потребовала скорости. Девочку перевели в спецшколу для детей с ослабленным зрением.

Тем временем видеоувеличитель выработал свой ресурс, а отремонтировать его невозможно. 

«У Милены офтальмогипертензия, атрофия зрительного нерва справа, частичная атрофия зрительного нерва слева, сложный миотический астигматизм. Девочка нуждается в видеоувеличителе (новом) — специальном устройстве, созданном для слепых и слабовидящих людей. Он поможет Милене успешно освоить программу средней и старшей школы, в дальнейшем получить профессиональное образование», — рассказала офтальмолог детской городской поликлиники №1 в Краснодаре Лятифа Панахова.

За счет госбюджета такой прибор не предоставляется. В семье двое детей, а зарплаты у родителей маленькие. Им сложно самостоятельно осилить такую покупку. На оплату видеоувеличителя требуется 253 792 рубля.

Как помочь Милене?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице Милены;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Милены Прошенковой);
  • через СПБ;
  • через приложение «Русфонда»;
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Милены Прошенковой. НДС — нет.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Краснодар Медицина Русфонд

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