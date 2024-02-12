Цветение миндаля и пляжный волейбол: показываем февраль на Черноморском побережье
На Черном море в середине февраля началась весна. Собрали кадры из приморских районов Кубани
На прошедших теплых выходных жители городов Черноморского побережья поделились кадрами февральского цветения. Так, в Анапе 11 февраля обнаружили жасмин голоцветковый и одуванчики.
Также в Геленджике в воскресенье, 11 февраля, распустились цветки миндаля.
Жители Новороссийска в этот день нашли на грядках пролески и крокусы.
В Сочи 10 февраля температура воздуха достигла 18 °С. Погода позволила жителям и гостям курорта прогуляться по лесу и отдохнуть на пляже.
В южных культурах 11 февраля зацвел барбарис Сулье. По данным из соцсетей, растение выделяет много фитонцидов, что препятствует росту и распространению болезнетворных бактерий. Аромат цветков ярче, чем у обычного барбариса, но есть Сулье нельзя.