Цветение миндаля и пляжный волейбол: показываем февраль на Черноморском побережье

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Жизнь на море — Новороссийск/ Геленджик/ Анапа » https://t.me/gelendgik/27876
    © Скриншот из телеграм-канала «Жизнь на море — Новороссийск/ Геленджик/ Анапа » https://t.me/gelendgik/27876

На Черном море в середине февраля началась весна. Собрали кадры из приморских районов Кубани

На прошедших теплых выходных жители городов Черноморского побережья поделились кадрами февральского цветения. Так, в Анапе 11 февраля обнаружили жасмин голоцветковый и одуванчики.

Также в Геленджике в воскресенье, 11 февраля, распустились цветки миндаля.

Жители Новороссийска в этот день нашли на грядках пролески и крокусы.

В Сочи 10 февраля температура воздуха достигла 18 °С. Погода позволила жителям и гостям курорта прогуляться по лесу и отдохнуть на пляже.

В южных культурах 11 февраля зацвел барбарис Сулье. По данным из соцсетей, растение выделяет много фитонцидов, что препятствует росту и распространению болезнетворных бактерий. Аромат цветков ярче, чем у обычного барбариса, но есть Сулье нельзя.

Напомним, что в начале 2024 года власти Краснодарского края заявили о восстановлении 2,2 тыс. гектаров леса в регионе за пять лет.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре и Сочи пообещали высадить более 700 тыс. новых цветов.

Анапа Ботаника Геленджик Новороссийск Растениеводство Сочи Черное море Экология

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