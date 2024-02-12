В Краснодаре без электричества остались семь улиц

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии

Причиной стало повреждение на линии 6-10 кВ. Не работают ПС ПС «Северо-Восточная — 105» и 13 подстанций, сообщает ЕДДС.

Без электроэнергии остались улицы Бородина, Волжская, Дунайская, Новгородская, Енисейская, Уральская, Новороссийская. На месте работает аварийная бригада.

Примерное время восстановления подачи электричества не уточняется.

Как писали Юга.ру, ранее в Анапе 2 тыс. человек остались без электричества из-за аварии. 

Краснодар

Новости

Сочинцам угрожает разрастание очень ядовитого краснокнижного гриба
Территория грязевого озера Тамбукан на Северном Кавказе станет заказником федерального значения
Краснодарский край поднялся в рейтинге по качеству жизни
ФК «Краснодар» сыграет с «Астаной» в Абу-Даби
Цветение миндаля и пляжный волейбол: показываем февраль на Черноморском побережье
В Краснодарском крае стало меньше миллиардеров — ФНС

Лента новостей

Реклама на сайте