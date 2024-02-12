В Краснодаре без электричества остались семь улиц
В Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии
Причиной стало повреждение на линии 6-10 кВ. Не работают ПС ПС «Северо-Восточная — 105» и 13 подстанций, сообщает ЕДДС.
Без электроэнергии остались улицы Бородина, Волжская, Дунайская, Новгородская, Енисейская, Уральская, Новороссийская. На месте работает аварийная бригада.
Примерное время восстановления подачи электричества не уточняется.
Как писали Юга.ру, ранее в Анапе 2 тыс. человек остались без электричества из-за аварии.
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