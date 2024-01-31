В Анапе 2 тыс. человек остались без электричества из-за аварии

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя benzoix с сайта freepik.com
    © Фото пользователя benzoix с сайта freepik.com

Власти Анапы рассказали об отключении электричества в городе из-за аварии

31 января в Анапе отключили электроэнергию. Об этом сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) курорта. 

В Краснодарском крае снова поднимут цены на электричество:

По данным МЦУ, сейчас в городе ремонтируют трансформаторные подстанции на улицах Толстого, Ленина, Владимирской, Таманской. Часть из них перевели на резервные источники. Электричество обещают восстановить к 20:00.

Как узнали Юга.ру в пресс-службе мэрии Анапы, без света остались около 2 тыс. человек.

В соцсетях жители Анапы активно обсуждают отключение и жалуются на длительное ожидание электричества:

Напомним, что платежи за капремонт в многоэтажках Краснодарского края подорожают на 36%.

Ранее Юга.ру писали, что глава «Краснодартеплосети» пообещал начать строить новую котельную в 2024 году.

Аварии Анапа ЖКХ

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