В Анапе 2 тыс. человек остались без электричества из-за аварии

По данным МЦУ, сейчас в городе ремонтируют трансформаторные подстанции на улицах Толстого, Ленина, Владимирской, Таманской. Часть из них перевели на резервные источники. Электричество обещают восстановить к 20:00.



Как узнали Юга.ру в пресс-службе мэрии Анапы, без света остались около 2 тыс. человек.



В соцсетях жители Анапы активно обсуждают отключение и жалуются на длительное ожидание электричества: