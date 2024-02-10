Краснодарцев приглашают на письменную практику — текстотерапию для познания себя

11 февраля в центре Краснодара состоится встреча для тех, кто хотел бы лучше узнать себя (18+)

Текстотерапия — давно известная методика, позволяющая лучше понять себя, узнать ответ на какой-то вопрос, осознать свои настоящие желания и чувства. Метод используют в работе с самыми разными состояниями и запросами. Им пользуются психологи и психотерапевты, но он хорош тем, что доступен любому человеку.

В воскресенье, 11 февраля, письменная практика пройдет в центре Краснодара для всех желающих. Организаторы обещают уютное помещение, ароматические масла, чай, кофе и снеки.

Мероприятие состоится в доме творчества «Пространство и время» по адресу улица Седина, 54. Время начала — 10:00, продолжительность встречи ориентировочно 2 часа. Возрастное ограничение 18+. Стоимость участия 700 рублей. Связаться с организаторами можно в мессенджерах WhatsApp или Telegram по номеру телефона +79515012187.

Юга.ру писали, что 21 февраля в Краснодаре откроется выставка литографий и гравюр французского художника Эжена Делакруа.