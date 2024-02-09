Мэрия Краснодара отчиталась о капремонте кинотеатра «Болгария» и перенесла открытие кинозалов в «Новом Горизонте»

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали о благоустройстве двух городских кинотеатров

В здании кинотеатра «Болгария» продолжаются отделка на этажах, ремонт электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и обустройство перегородок и лестницы. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.

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По данным администрации, в здании завершили первый этап капремонта. На территории кинотеатра провели демонтажные работы, отреставрировали кровлю, провели канализацию, водопровод и отопление.

Перед фасадом здания благоустроили открытую террасу и предусмотрели санитарно-гигиеническую комнату для маломобильных граждан.

Также власти Краснодара обещали открыть еще два кинозала в ТРЦ «Новый Горизонт» на улице Тюляева, 2 в 2024 году. На ремонт помещений площадью около 1600 кв. м. выделили 79 млн рублей.

9 февраля редакция 93.RU выяснила, что, согласно договору, работы в торговом центре должны были закончить в конце декабря 2023 года. Пресс-служба мэрии Краснодара пояснила СМИ, что контракт на ремонт решили продлить «по независящим от сторон обстоятельствам». Необходимо было внести изменения в проект. Поэтому сроки окончания капремонта перенесли на 14 марта 2024 года.

В администрации уточнили, 51,9 млн рублей пойдут на поставку и монтаж оборудования кинозалов. Контракт на эти цели заключили с ООО «Инстал-Дизайн». Срок исполнения — до 30 апреля.

Напомним, что завершить ремонт в кинотеатре «Болгария» планируют в июле 2024 года. На это выделили 92 млн рублей.

После реконструкции в здании хотят открыть молодежный центр с коворкингом, лаунж-зонами, студией звукозаписи и киноконцертном залом, где смогут выступать команды КВН.

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