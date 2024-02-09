Выдачи льготных ипотек в российском банке выросли в 6 раз с января прошлого года

В январе россияне взяли 400 ипотек по госпрограмме в РНКБ на 1,97 млрд рублей — в 6 раз больше, чем за первый месяц 2023-го

Примерно половина выдач пришлась на «Семейную ипотеку». Всего в январе россияне оформили в банке 545 ипотек на 2,5 млрд рублей, 73% из них — на первичное жилье. Средний чек такого кредита — 4,56 млн рублей — вырос на 19% с января прошлого года.

За 2023 год РНКБ выдал 40,3 млрд рублей ипотек. Около 40% из них — по госпрограммам. Сниженную ставку по кредиту в РНКБ можно получить по «Ипотеке с господдержкой», «Семейной ипотеке», «Сельской ипотеке» или «IT-ипотеке».

По данным ДОМ.РФ, банк РНКБ входит в топ-15 российских банков по объему выданных кредитов за 2023 год.