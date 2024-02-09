В Краснодарском крае ночью загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спасатели потушили пожар на территории Ильского НПЗ в Северском районе Кубани

9 февраля около 02:00 в Северском районе произошел пожар на территории Ильского НПЗ. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. 

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К 03:00 службы завода ликвидировали открытое горение, а в 04:08 — полностью потушили пожар. Никто не пострадал.

«На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия», — говорится в сообщении.

Напомним, что в мае 2023 года на Ильском НПЗ дважды зафиксировали пожар. В первый раз на заводе загорелся резервуар, а во второй — произошло самовоспламенение предыдущего очага.

МЧС Пожароопасность Пожары Происшествия Северский район

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