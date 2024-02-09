В Краснодарском крае ночью загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод
Спасатели потушили пожар на территории Ильского НПЗ в Северском районе Кубани
9 февраля около 02:00 в Северском районе произошел пожар на территории Ильского НПЗ. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
К 03:00 службы завода ликвидировали открытое горение, а в 04:08 — полностью потушили пожар. Никто не пострадал.
«На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия», — говорится в сообщении.
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