В Краснодарском крае ночью загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод

Спасатели потушили пожар на территории Ильского НПЗ в Северском районе Кубани

9 февраля около 02:00 в Северском районе произошел пожар на территории Ильского НПЗ. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

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К 03:00 службы завода ликвидировали открытое горение, а в 04:08 — полностью потушили пожар. Никто не пострадал.



«На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия», — говорится в сообщении.