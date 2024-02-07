В Краснодарском крае восьмилетний Кирилл Калюжный нуждается в дорогостоящем лечении

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Кирилла Калюжного, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Кирилла Калюжного, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП из Апшеронска на лечение в таганрогской клинике

Когда Кириллу исполнился год врачи поставили ему ДЦП. Мальчик самостоятельно не сидел, ползал «по-пластунски» и плохо говорил. Но, благодаря занятиям дома, в реабилитационных центрах и санаториях, его состояние стало улучшаться.

В Краснодаре одиннадцатилетней Алине Куприяновой необходимо курсовое лечение:

«В сентябре прошлого года сын пошел в первый класс. Школы для детей с опорно-двигательными нарушениями в городе нет, поэтому Кирюша учится в обычной. Каждый день мы привозим его в школу, за руку доводим до кабинета и так же забираем после уроков. Учеба дается нелегко, но сын старается и в школу ходит с удовольствием. Он многому научился: читает по слогам, пересказывает прочитанное, решает примеры», — поделилась мама Кирилла Елена Калюжная.

Однако у мальчика все еще нарушена координация движений. Он не может сам снять или надеть куртку и падает, когда спешит или волнуется. Также проблемы с моторикой не позволяют Кириллу хорошо писать — почерк размашистый, в одну строчку в тетради ему попасть сложно. Мальчик заикается, коверкает слова и выговаривает неправильно некоторые буквы.

Врачи таганрогского центра настаивают на продолжении лечения, чтобы Кирилл догнал сверстников в развитии. 

«У Кирилла детский церебральный паралич. Из-за выраженных насильственных движений (гиперкинезов) рук, ног и головы мальчик плохо координирует движения. Неустойчиво ходит, когда хочет взять какой-то предмет, не сразу находит его рукой, нечетко произносит буквы в словах. Цель лечения — улучшить качество всех активных движений, развить речь», — рассказала невролог таганрогского «Центра здоровья» в Ростовской области Людмила Чёрикова.

В семье Калюжных троих детей, им сложно самостоятельно собрать необходимую сумму. На оплату восстановительного лечения требуется 181 280 рублей.

Как помочь Кириллу? 

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Кирилла Калюжного);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Кирилла Калюжного. Без НДС.
Апшеронский район Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Русфонд

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В Краснодарском крае восьмилетний Кирилл Калюжный нуждается в дорогостоящем лечении
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