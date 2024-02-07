В Краснодарском крае восьмилетний Кирилл Калюжный нуждается в дорогостоящем лечении

«В сентябре прошлого года сын пошел в первый класс. Школы для детей с опорно-двигательными нарушениями в городе нет, поэтому Кирюша учится в обычной. Каждый день мы привозим его в школу, за руку доводим до кабинета и так же забираем после уроков. Учеба дается нелегко, но сын старается и в школу ходит с удовольствием. Он многому научился: читает по слогам, пересказывает прочитанное, решает примеры», — поделилась мама Кирилла Елена Калюжная.



Однако у мальчика все еще нарушена координация движений. Он не может сам снять или надеть куртку и падает, когда спешит или волнуется. Также проблемы с моторикой не позволяют Кириллу хорошо писать — почерк размашистый, в одну строчку в тетради ему попасть сложно. Мальчик заикается, коверкает слова и выговаривает неправильно некоторые буквы.



Врачи таганрогского центра настаивают на продолжении лечения, чтобы Кирилл догнал сверстников в развитии.



«У Кирилла детский церебральный паралич. Из-за выраженных насильственных движений (гиперкинезов) рук, ног и головы мальчик плохо координирует движения. Неустойчиво ходит, когда хочет взять какой-то предмет, не сразу находит его рукой, нечетко произносит буквы в словах. Цель лечения — улучшить качество всех активных движений, развить речь», — рассказала невролог таганрогского «Центра здоровья» в Ростовской области Людмила Чёрикова.



В семье Калюжных троих детей, им сложно самостоятельно собрать необходимую сумму. На оплату восстановительного лечения требуется 181 280 рублей .



Как помочь Кириллу?

отправить пожертвование с банковской карты на сайте;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Кирилла Калюжного);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Кирилла Калюжного. Без НДС.