В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по каллиграфии

Краснодарский край

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  • Японский сад © Антон Быков, Юга.ру
    Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

В Японском саду Краснодара 10 февраля пройдет серия мастер-классов по каллиграфии

Под руководством художника Николая Мишукова из Москвы можно будет освоить древнее искусство и научиться владеть китайской кистью и тушью. Участники самостоятельно напишут иероглиф, который принесет удачу в 2024 году под предводительством Дракона.

Расписание мастер-классов:

  • 11:00 иероглифы «Дракон» и «Счастье»;
  • 15:00 иероглиф «Дракон».

Стоимость билета 2000 рублей, купить можно по ссылке. Количество мест ограничено. Возрастное ограничение 14+.

Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди, QR-код не требуется. Вход осуществляется по списку за 10 минут до начала мероприятия.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 февраля состоится экскурсия по Свято-Троицкому собору. Её проведут в рамках акции «Купола над городом». Священнослужитель познакомит участников с архитектурой и внутренним убранством собора, покажет иконостас. Также экскурсанты узнают об истории и традициях празднования православных праздников.

Афиша Искусство Краснодар Японский сад

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В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по каллиграфии

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