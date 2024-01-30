В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по каллиграфии
В Японском саду Краснодара 10 февраля пройдет серия мастер-классов по каллиграфии
Под руководством художника Николая Мишукова из Москвы можно будет освоить древнее искусство и научиться владеть китайской кистью и тушью. Участники самостоятельно напишут иероглиф, который принесет удачу в 2024 году под предводительством Дракона.
Расписание мастер-классов:
- 11:00 иероглифы «Дракон» и «Счастье»;
- 15:00 иероглиф «Дракон».
Стоимость билета 2000 рублей, купить можно по ссылке. Количество мест ограничено. Возрастное ограничение 14+.
Приобретение билета дает возможность посетить Японский сад без очереди, QR-код не требуется. Вход осуществляется по списку за 10 минут до начала мероприятия.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 2 февраля состоится экскурсия по Свято-Троицкому собору. Её проведут в рамках акции «Купола над городом». Священнослужитель познакомит участников с архитектурой и внутренним убранством собора, покажет иконостас. Также экскурсанты узнают об истории и традициях празднования православных праздников.