В четырех городах юга России покажут главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина

«Ростелеком» организует роад-шоу главного приза Континентальной хоккейной лиги в Сочи, Ростове-на-Дону, Астрахани и во Владикавказе

Старт 10-дневному маршруту дадут на экспозиции национального провайдера на всероссийской выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Донская столица — первый город на юге страны в туре. Роад-шоу Кубка «Ростелеком» организует совместно с КХЛ при поддержке региональных правительств и министерств по физической культуре и спорту, а также городских администраций.

«Ростелеком» дарит настоящий праздник для любителей спорта. Впервые главный приз Континентальной хоккейной лиги будет экспонироваться в южных городах нашей страны. Тур Кубка Гагарина начнется с Ростова-на-Дону. Здесь любят хоккей, активно следят за этим видом спорта. Но уверен, что во всех четыре городах будет много желающих увидеть легендарный трофей вживую. Мы продумали программу экспонирования Кубка, она будет насыщенная и интересная», — поделился вице-президент «Ростелекома» на юге Сергей Мордасов.

Первыми на юге России увидеть Кубок смогут 11 февраля участники и зрители Детского межрегионального турнира по хоккею на Финальных играх в спортивно-развлекательном комплексе Ice Arena в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня он будет представлен в торгово-развлекательном центре «Горизонт».

В Сочи знаменитый трофей организаторы выставят в Музее спортивной славы 13 февраля. Там состоится автограф-сессия со звездой КХЛ и двукратным обладателем Кубка Гагарина Алексеем Бадюковым, а также розыгрыш призов и билетов на матч хоккейного клуба «Сочи». На следующий день организаторы представят Кубок в Российском международном олимпийском университете и в ледовой арене «Шайба» перед матчем ХК «Сочи» — «Торпедо» Нижний Новгород.

Во Владикавказе Кубок Гагарина предстанет перед публикой 16 и 17 февраля. В первый день его покажут в Спортивном Комплексе Ардоны, где знаменитый хоккеист, многократный чемпион мира, Европы и СССР Вячеслав Анисин проведет специальную тренировку для юных спортсменов и раздаст автографы. На следующий день трофей будет экспонироваться перед зрителями хоккейного турнира в новой ледовой арене «Тагбан», а затем вечером — перед посетителями ТЦ «Алания-Молл».

В Астрахани главный приз КХЛ выставят на обозрение в Центре зимних видов спорта 18 февраля. На следующий день Кубок посетит Астраханский государственный университет, а после 15:00 отправится в Астраханский кремль на ледовую площадку и в Музейно-выставочный комплекс «Цейхгауз», где его будет сопровождать легендарный российский хоккеист Вячеслав Анисин.

На всех площадках роад-шоу желающие смогут увидеть Кубок, сфотографироваться с ним и поучаствовать в розыгрыше промокодов и призов. Кроме того, по всему маршруту следования Кубка для абонентов «Ростелекома» — участников федеральной программы лояльности «Бонус» — будут представлены особые возможности: право увидеть Кубок первыми, поучаствовать в розыгрыше ценных призов, получить гарантированные сувениры на память о событии.



Чтобы встретиться с трофеем на особых условиях, необходимо приобрести билет на событие в личном кабинете абонента «Ростелеком» в обмен на накопленные бонусы программы лояльности.

Легендарный трофей передвигается по стране с особым почетом: в ударопрочном водонепроницаемом кофре строго в вертикальном положении и в сопровождении ФГУП «Главный центр специальной связи». Перевозку сопровождает вооруженная охрана, а переносят кубок минимум два человека и исключительно в перчатках. Кубок Гагарина изготовлен из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой, его объем — 12 литров, он способен вместить содержимое 16 бутылок шампанского. Масса — 19 кг, высота — 84,5 см. Трофей назвали в честь первого космонавта Юрия Гагарина и вручают победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/09. Действующий обладатель Кубка — московский ЦСКА.