В Краснодарском крае стало больше кофеен и меньше ювелирных — исследования

В Краснодарском крае за два года число ювелирных фирм сократилось на 13%

Так, в 2022 году количество таких производств в регионе составляло 276, а на начало 2024-го снизилось до 240. В соседней Ростовской области число фирм, специализирующихся на ювелирных изделиях сократилось на 11% за указанный период — с 244 до 218. В Ставропольском крае также наблюдалась отрицательная динамика в 11,5% — со 104 до 92.

Одновременно с этим наблюдается рост числа кофеен. В 2023 году количество таких точек в городах-миллионниках РФ возросло на 10%.

Так, по подсчетам 2ГИС, в Москве число кофеен выросло на 11,38% год к году, до 5,96 тыс., в Петербурге — на 10,51%, до 2,96 тыс. Наибольшие темпы прироста зафиксированы в Краснодаре — на 15,93%, до 1,15 тыс. заведений, в Екатеринбурге — на 14,59%, до 699, и в Волгограде — на 12,56%, до 251.

В Казани число кофеен за год не изменилось. Наименьшая динамика наблюдалась в Челябинске (прирост всего на 1,01%, до 400 точек) и Воронеже (рост на 3,15%, до 327). Нижний Новгород стал единственным крупным городом страны, где число кофеен сократилось за год на 5,43%, до 348 точек.