Прямой авиарейс свяжет Якутск и Сочи. Билеты стоят от 20 тыс. рублей

Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолете Airbus A330 вместимостью от 345 до 378 пассажиров. Из Сочи можно будет улететь в 02:15 по вторникам и субботам, из Якутска — в 17:50 по вторникам и субботам. Время в пути составит 7 часов 35 минут.

Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании и на сайтах агентств. Все тарифы включают бесплатный провоз багажа от 10 до 23 кг. На рейсах пассажирам будет предоставляться горячее питание.

Полетная программа будет действовать до 12 октября. 1 июня можно улететь из Сочи в Якутск за 20 тыс. 804 рубля.