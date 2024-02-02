Прямой авиарейс свяжет Якутск и Сочи. Билеты стоят от 20 тыс. рублей

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Авиакомпания iFLY с 1 июня запустит прямой рейс Сочи — Якутск – Сочи

Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолете Airbus A330 вместимостью от 345 до 378 пассажиров. Из Сочи можно будет улететь в 02:15 по вторникам и субботам, из Якутска — в 17:50 по вторникам и субботам. Время в пути составит 7 часов 35 минут.

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Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании и на сайтах агентств. Все тарифы включают бесплатный провоз багажа от 10 до 23 кг. На рейсах пассажирам будет предоставляться горячее питание.

Полетная программа будет действовать до 12 октября. 1 июня можно улететь из Сочи в Якутск за 20 тыс. 804 рубля.

  • © Скриншот с сайта https:yks.aero
    © Скриншот с сайта https:yks.aero

Как писали Юга.ру, в Сочи собираются реконструировать Приморскую набережную. Это будет стоить инвестору 20 млрд рублей.

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