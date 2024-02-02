На курорте «Роза Хутор» пройдут юношеские соревнования по горным лыжам, сноуборду и фристайлу

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

С 4 по 8 февраля на курорте «Роза Хутор» состоится XII Зимняя спартакиада учащихся России

Свои команды на соревнованиях представят более двадцати регионов России. Всего в спартакиаде поучаствуют больше 500 спортсменов, тренеров и судей.

Торжественное открытие состязаний пройдет на «Роза Хутор» 7 февраля — в день старта зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Церемония начнется в 16.00 на площади у Ратуши. Легенды сочинской Олимпиады наградят первых победителей соревнований — передадут символическую эстафету следующему поколению российских спортсменов.

Основные состязания XII Зимней спартакиады учащихся на курорте «Роза Хутор» состоятся на отметке 1600 метров над уровнем моря. Как и во время зимней Олимпиады — 2014, здесь организуют единую зону финиша. Часть соревнований пройдет на отметке 1350 метров над уровнем моря — в районе подъемника «Беседка» и на трассе «Нагано 98».

«Благодаря компактному размещению спортивных трасс и логистике для спортсменов ограничений для катания гостей курорта не будет. Вход на состязания и тренировки будет свободным. «Зрителем» сможет стать каждый, кто на лыжах или сноуборде приедет в зону проведения соревнований», — сообщили на курорте «Роза Хутор».

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Старты спартакиады пройдут с 4 по 8 февраля:

  • дисциплина «Сноуборд» включает состязания по параллельному слалому-гиганту (4-5 февраля), параллельному слалому (6 февраля) и биг-эйру (4-5 февраля);
  • в рамках соревнований по фристайлу состоятся биг-эйр (5-6 февраля), могул (5-6 февраля) и парный могул (5-7 февраля);
  • в «Горнолыжный спорт» войдут слалом-гигант (7 февраля) и слалом (8 февраля).
  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Как писали Юга.ру, теперь гости «Роза Хутор» смогут застраховать здоровье и прокатное оборудование. Стоимость страховки начинается от 314 рублей на полдня и варьируется в зависимости от сроков действия ски-пасса и аренды снаряжения.

Горнолыжный спорт Зимние виды спорта Курорты и туризм Лыжные гонки Роза Хутор Сноубординг Сочи Спорт

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