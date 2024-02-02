На курорте «Роза Хутор» пройдут юношеские соревнования по горным лыжам, сноуборду и фристайлу

С 4 по 8 февраля на курорте «Роза Хутор» состоится XII Зимняя спартакиада учащихся России

Свои команды на соревнованиях представят более двадцати регионов России. Всего в спартакиаде поучаствуют больше 500 спортсменов, тренеров и судей.

Торжественное открытие состязаний пройдет на «Роза Хутор» 7 февраля — в день старта зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Церемония начнется в 16.00 на площади у Ратуши. Легенды сочинской Олимпиады наградят первых победителей соревнований — передадут символическую эстафету следующему поколению российских спортсменов.