В январе россияне оплатили и перевели с помощью виртуальных карт РНКБ больше 1 млрд рублей

Владельцы виртуальных карт РНКБ (входит в Группу ВТБ) совершили около 515 тыс. операций по виртуальным картам на сумму около 1 млрд рублей за январь 2024 года

Средний чек платежа — 1796 рублей. Чаще всего такой картой пользуются женщины (58% общего количества владельцев), а средний возраст держателей виртуальных карт — 36 лет.

Это на 50% больше, чем в январе 2023 года, и по количеству операций (342 тыс. штук), и по объему платежей (614 млн рублей).

В 2023 году клиенты банка оформили свыше 103 тыс. виртуальных карт, что на 23% больше, чем в 2022 году. Чаще всего их использовали для оплаты товаров на маркетплейсах и коммунальных платежей, а также для переводов физическим лицам.

Более 6 млн рублей владельцы виртуальных карт сняли в банкоматах в январе. Это примерно в 2,5 раза больше, чем в январе 2023 года. Количество таких операций в месяц увеличилось вдвое.

Для снятия наличных или пополнения виртуальной карты в банкоматах при помощи смартфона нужно скачать приложение Mir Pay и добавить туда данные виртуальной карты. Кроме этого понадобится пин-код — его можно установить в несколько кликов в разделе «Действия» в мобильном приложении банка. После этого для снятия наличных достаточно поднести смартфон с приложением Mir Pay к NFC-модулю банкомата.

Владельцы смартфонов на базе Android могут изменить дизайн виртуальной карты в мобильном приложении банка в разделе «Действия».