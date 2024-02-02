В Ставрополе, Магасе и Махачкале откроются IT-кампусы

Дагестан, Ингушетия, Ставропольский край

Распечатать

  • © Фото pressfoto, ru.freepik.com
    © Фото pressfoto, ru.freepik.com

В регионах Северо-Кавказского федерального округа запустят IT-кампусы Сбера

Проект уже реализовали в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде и Якутске. А 1 февраля седьмой кампус образовательного проекта «Школы 21» открыли в Ярославле. Всего в семи кампусах учатся более 4900 человек из 70 регионов страны.  

Запустить кампусы планируют ещё в 16 городах страны. Председатель юго-западного Сбербанка Анатолий Песенников сообщил Юга.ру, что ИТ-кампусы появятся и в регионах Северного Кавказа: Магасе, Ставрополе и Махачкале.

Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким контентом. 100% выпускников успешно трудоустроились в крупнейшие российские IT-компании и стартапы.

В открытии кампуса в Ярославле участвовали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Они осмотрели здание, поздравили команду школы с открытием кампуса и пообщались с участниками отборочного интенсива.

Герман Греф отметил, что «Школа 21» готовит специалистов самого высокого уровня: «Мы, Сбер, как работодатель, а у нас работает порядка 45 тыс. инженеров в компании, по качеству подготовки не видим ей равных. Школа готовит специалистов по 14 инженерным специальностям и будет их расширять. Более того, мы прорабатываем открытие школ ещё в 16 регионах, и 9 из них будут открыты уже в этом году».

Как писали Юга.ру, Сбер и администрация Краснодара обсудили трансформацию городской среды с помощью искусственного интеллекта.

IT Банки Магас Махачкала Образование Сбербанк Ставрополь Технологии

Новости

Троллейбус от ж/д вокзала до парка «Краснодар» не удалось запустить из-за нехватки водителей и кондукторов
Чиновники объяснили вырубку деревьев в Краснодарском лесопарке
Максимальную скорость на трассе между Краснодаром и Крымским мостом поднимут до 120 км/ч
«В розовых очках никто не ходит». Мэр Краснодара пообещал построить водопроводы в Музыкальном микрорайоне до 2025 года
В Ростове-на-Дону начали спасать животных из обрушившегося дома. Они находились взаперти пять дней
Компания Галицкого планирует завершить проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре до конца 2024 года

Лента новостей

Медведи, монстры и шимпанзе
Вчера, 19:28
Медведи, монстры и шимпанзе
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 1 февраля
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
Сегодня, 12:24
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
4 легальных способа
Мэрия Сочи запустила электронный подсчет прибывающих туристов
Вчера, 12:30
Мэрия Сочи запустила электронный подсчет прибывающих туристов
Это повлияет на курортный сбор

Реклама на сайте