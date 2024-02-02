В Ставрополе, Магасе и Махачкале откроются IT-кампусы

Проект уже реализовали в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде и Якутске. А 1 февраля седьмой кампус образовательного проекта «Школы 21» открыли в Ярославле. Всего в семи кампусах учатся более 4900 человек из 70 регионов страны.

Запустить кампусы планируют ещё в 16 городах страны. Председатель юго-западного Сбербанка Анатолий Песенников сообщил Юга.ру, что ИТ-кампусы появятся и в регионах Северного Кавказа: Магасе, Ставрополе и Махачкале.

Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким контентом. 100% выпускников успешно трудоустроились в крупнейшие российские IT-компании и стартапы.

В открытии кампуса в Ярославле участвовали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Они осмотрели здание, поздравили команду школы с открытием кампуса и пообщались с участниками отборочного интенсива.