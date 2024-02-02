В Ставрополе, Магасе и Махачкале откроются IT-кампусы
В регионах Северо-Кавказского федерального округа запустят IT-кампусы Сбера
Проект уже реализовали в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде и Якутске. А 1 февраля седьмой кампус образовательного проекта «Школы 21» открыли в Ярославле. Всего в семи кампусах учатся более 4900 человек из 70 регионов страны.
Запустить кампусы планируют ещё в 16 городах страны. Председатель юго-западного Сбербанка Анатолий Песенников сообщил Юга.ру, что ИТ-кампусы появятся и в регионах Северного Кавказа: Магасе, Ставрополе и Махачкале.
Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким контентом. 100% выпускников успешно трудоустроились в крупнейшие российские IT-компании и стартапы.
В открытии кампуса в Ярославле участвовали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. Они осмотрели здание, поздравили команду школы с открытием кампуса и пообщались с участниками отборочного интенсива.
Герман Греф отметил, что «Школа 21» готовит специалистов самого высокого уровня: «Мы, Сбер, как работодатель, а у нас работает порядка 45 тыс. инженеров в компании, по качеству подготовки не видим ей равных. Школа готовит специалистов по 14 инженерным специальностям и будет их расширять. Более того, мы прорабатываем открытие школ ещё в 16 регионах, и 9 из них будут открыты уже в этом году».
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