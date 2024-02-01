Глава Адыгеи посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил возведение республиканского дома-интерната для престарелых и капремонт концертного зала «Нальмэс»

Первый объект строят по нацпроекту «Демография». Девять блоков здания площадью свыше 21,3 тыс. кв. метров рассчитаны на 250 подопечных. Здесь предусмотрели просторный холл, вестибюли, жилые комнаты, кабинеты для медперсонала и помещения для досуга.

Капремонт концертного зала «Нальмэс» проводят в рамках уже другого нацпроекта — «Культура». Общая площадь здания — более 10 тыс. кв. метров, а стоимость работ — около 725 млн рублей.

На эти средства в «Нальмэсе»:

  • заменят все внутренние инженерные системы: тепло-, электро- и водоснабжение, вентиляцию, кондиционированин, сигнализацию, видеонаблюдение;
  • проведут внутреннюю и внешнюю отделку здания.

В планах также модернизировать концертные залы и благоустроить прилегающую территорию с учетом потребностей маломобильных граждан.

  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Ранее Юга.ру рассказывали, что на нацпроект «Культура», по которому помимо «Нальмэса», ремонтируют детские школы искусств, библиотеку и сельские дома культуры, в Адыгее направили 894 млн рублей за 2023 год.

Адыгея Капремонт Майкоп Майкопский район Мурат Кумпилов Социальные программы Строительство

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