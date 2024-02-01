Глава Адыгеи посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил возведение республиканского дома-интерната для престарелых и капремонт концертного зала «Нальмэс»

Первый объект строят по нацпроекту «Демография». Девять блоков здания площадью свыше 21,3 тыс. кв. метров рассчитаны на 250 подопечных. Здесь предусмотрели просторный холл, вестибюли, жилые комнаты, кабинеты для медперсонала и помещения для досуга.

Капремонт концертного зала «Нальмэс» проводят в рамках уже другого нацпроекта — «Культура». Общая площадь здания — более 10 тыс. кв. метров, а стоимость работ — около 725 млн рублей.

На эти средства в «Нальмэсе»:

заменят все внутренние инженерные системы: тепло-, электро- и водоснабжение, вентиляцию, кондиционированин, сигнализацию, видеонаблюдение;

проведут внутреннюю и внешнюю отделку здания.

В планах также модернизировать концертные залы и благоустроить прилегающую территорию с учетом потребностей маломобильных граждан.