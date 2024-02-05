Шеф-поваров и кондитеров Краснодарского края приглашают на всероссийский кулинарный чемпионат Chef a la Russe

Национальная Ассоциация кулинаров России и METRO приглашают шеф-поваров и кондитеров Кубани на чемпионат Chef a la Russe

С 19 по 21 марта 2024 года в рамках выставки FOOD EXPO пройдет седьмой всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe. После долгого перерыва команды поваров со всей России снова смогут продемонстрировать свое мастерство, обменяться опытом и выиграть обучение у шефа с мировым именем.

В этом году в чемпионате поучаствуют 30 команд профессиональных поваров и кондитеров из разных регионов России. Подать заявку на участие может команда, состоящая из 2 поваров и 1 кондитера.

На конкурс уже пригласили команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Красноярска, Новороссийска, Омска, Ялты, Иваново, Владимира, Барнаула, Геленджика, Ижевска, Чегема и других.

В качестве жюри Чемпионата выступят эксперты рынка HoReCa, звезды кулинарного искусства и Национальной ассоциации кулинаров: Томас Гуглер — Президент WORLDCHEFS (WACS), Шон Смит — ЮАР (WorldChefs), Себастьян Карите — Франция (Bocuse), Джордж Костич — Сербия (WorldChefs) и другие.

Чемпионат проводят оператор оптовой торговли METRO и Национальная ассоциация кулинаров России под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров WACS.

© Фото ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»