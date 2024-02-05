Шеф-поваров и кондитеров Краснодарского края приглашают на всероссийский кулинарный чемпионат Chef a la Russe

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
    © Фото ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

Национальная Ассоциация кулинаров России и METRO приглашают шеф-поваров и кондитеров Кубани на чемпионат Chef a la Russe

С 19 по 21 марта 2024 года в рамках выставки FOOD EXPO пройдет седьмой всероссийский открытый кулинарный чемпионат Chef a la Russe. После долгого перерыва команды поваров со всей России снова смогут продемонстрировать свое мастерство, обменяться опытом и выиграть обучение у шефа с мировым именем. 

В этом году в чемпионате поучаствуют 30 команд профессиональных поваров и кондитеров из разных регионов России. Подать заявку на участие может команда, состоящая из 2 поваров и 1 кондитера. 

Узнать подробности и подать заявку на участие

Узнать подробности и подать заявку на участие

На конкурс уже пригласили команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Красноярска, Новороссийска, Омска, Ялты, Иваново, Владимира, Барнаула, Геленджика, Ижевска, Чегема и других. 

В качестве жюри Чемпионата выступят эксперты рынка HoReCa, звезды кулинарного искусства и Национальной ассоциации кулинаров: Томас Гуглер — Президент WORLDCHEFS (WACS), Шон Смит — ЮАР (WorldChefs), Себастьян Карите — Франция (Bocuse), Джордж Костич — Сербия (WorldChefs) и другие. 

Чемпионат проводят оператор оптовой торговли METRO и Национальная ассоциация кулинаров России под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров WACS.

  • © Фото ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
    © Фото ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

Как писали Юга.ру, 16 ноября 2023 года в Новороссийске выбрали лучшего в крае шеф-повара при отеле в рамках краевого конкурса лидеров туриндустрии «Курортный Олимп».

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