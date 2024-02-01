В Краснодаре одиннадцатилетней Алине Куприяновой необходимо курсовое лечение. Рассказываем, как помочь

Алина родилась раньше времени с пороком сердца. Из-за перенесенной в первые дни жизни операции ее состояние было тяжелым. Три с половиной месяца девочка была подключена к аппарату ИВЛ.

«В физическом развитии дочь сильно отставала от сверстников. Но реабилитацию проходить было нельзя. Мы ждали второй операции на сердце, а ее смогли сделать, когда Алине уже было три года. К этому времени ей еще диагностировали двустороннюю тугоухость 4-й степени, заболевания глаз и ДЦП.

После операции реабилитацию разрешили. Я начала искать щадящие методы восстановительного лечения. Вопреки неутешительным прогнозам врачей, к четырем годам дочь научилась удерживать голову, а в пять лет самостоятельно села. Сейчас ходит с поддержкой за руку», — поделилась мама Алины Екатерина Куприянова.



На данный момент девочка учится в школе для слабослышащих детей, уделяет время частным урокам и занимается лечебной физкультурой.

На одной из консультаций невролог и кардиолог сообщили, что курсы реабилитации необходимо проходить не менее четырех раз в год. Только тогда удастся закрепить результаты лечения и двигаться дальше.

«У Алины смешанная форма ДЦП — спастический тетрапарез, атактический синдром (двигательные расстройства), а также системное нарушение речевого развития . На курсе медицинской абилитации мы займемся улучшением двигательных функций (увеличением объема движений в суставах, формированием новых моторных навыков и умений в бытовой сфере), активизацией психоречевого развития», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.



Маме Алины пришлось уволиться с работы, чтобы помогать дочке с адаптацией. Она воспитывает девочку одна, и ей сложно самостоятельно собрать нужную сумму на оплату курсового лечения. Всего требуется 168 817 рублей .



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