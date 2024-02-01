В Краснодаре одиннадцатилетней Алине Куприяновой необходимо курсовое лечение. Рассказываем, как помочь
«Русфонд» начал сбор средств девочке с ДЦП из Краснодара на дорогостоящее лечение
Алина родилась раньше времени с пороком сердца. Из-за перенесенной в первые дни жизни операции ее состояние было тяжелым. Три с половиной месяца девочка была подключена к аппарату ИВЛ.
В Краснодарском крае двухлетним Саве и Соне Невструевым необходимо дорогостоящее лечение:
«В физическом развитии дочь сильно отставала от сверстников. Но реабилитацию проходить было нельзя. Мы ждали второй операции на сердце, а ее смогли сделать, когда Алине уже было три года. К этому времени ей еще диагностировали двустороннюю тугоухость 4-й степени, заболевания глаз и ДЦП.
После операции реабилитацию разрешили. Я начала искать щадящие методы восстановительного лечения. Вопреки неутешительным прогнозам врачей, к четырем годам дочь научилась удерживать голову, а в пять лет самостоятельно села. Сейчас ходит с поддержкой за руку», — поделилась мама Алины Екатерина Куприянова.
На данный момент девочка учится в школе для слабослышащих детей, уделяет время частным урокам и занимается лечебной физкультурой.
На одной из консультаций невролог и кардиолог сообщили, что курсы реабилитации необходимо проходить не менее четырех раз в год. Только тогда удастся закрепить результаты лечения и двигаться дальше.
«У Алины смешанная форма ДЦП — спастический тетрапарез, атактический синдром (двигательные расстройства), а также системное нарушение речевого развития. На курсе медицинской абилитации мы займемся улучшением двигательных функций (увеличением объема движений в суставах, формированием новых моторных навыков и умений в бытовой сфере), активизацией психоречевого развития», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.
Маме Алины пришлось уволиться с работы, чтобы помогать дочке с адаптацией. Она воспитывает девочку одна, и ей сложно самостоятельно собрать нужную сумму на оплату курсового лечения. Всего требуется 168 817 рублей.
Как помочь Алине?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице Алины на сайте;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Алины Куприяновой);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда»;
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Алины Куприяновой. Без НДС.