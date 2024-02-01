В Краснодаре одиннадцатилетней Алине Куприяновой необходимо курсовое лечение. Рассказываем, как помочь

Краснодарский край

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  • © Фото Алины Куприяновой, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Алины Куприяновой, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств девочке с ДЦП из Краснодара на дорогостоящее лечение

Алина родилась раньше времени с пороком сердца. Из-за перенесенной в первые дни жизни операции ее состояние было тяжелым. Три с половиной месяца девочка была подключена к аппарату ИВЛ.

В Краснодарском крае двухлетним Саве и Соне Невструевым необходимо дорогостоящее лечение:

«В физическом развитии дочь сильно отставала от сверстников. Но реабилитацию проходить было нельзя. Мы ждали второй операции на сердце, а ее смогли сделать, когда Алине уже было три года. К этому времени ей еще диагностировали двустороннюю тугоухость 4-й степени, заболевания глаз и ДЦП.

После операции реабилитацию разрешили. Я начала искать щадящие методы восстановительного лечения. Вопреки неутешительным прогнозам врачей, к четырем годам дочь научилась удерживать голову, а в пять лет самостоятельно села. Сейчас ходит с поддержкой за руку», — поделилась мама Алины Екатерина Куприянова.

На данный момент девочка учится в школе для слабослышащих детей, уделяет время частным урокам и занимается лечебной физкультурой.

На одной из консультаций невролог и кардиолог сообщили, что курсы реабилитации необходимо проходить не менее четырех раз в год. Только тогда удастся закрепить результаты лечения и двигаться дальше.

«У Алины смешанная форма ДЦП — спастический тетрапарез, атактический синдром (двигательные расстройства), а также системное нарушение речевого развития. На курсе медицинской абилитации мы займемся улучшением двигательных функций (увеличением объема движений в суставах, формированием новых моторных навыков и умений в бытовой сфере), активизацией психоречевого развития», — рассказал невролог краснодарского центра реабилитации и развития «БлагоДар» Александр Молодожников.

Маме Алины пришлось уволиться с работы, чтобы помогать дочке с адаптацией. Она воспитывает девочку одна, и ей сложно самостоятельно собрать нужную сумму на оплату курсового лечения. Всего требуется 168 817 рублей.

Как помочь Алине?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице Алины на сайте;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Алины Куприяновой);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда»;
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Алины Куприяновой. Без НДС.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Краснодар Медицина Русфонд

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