Мэрия Сочи запустила электронный подсчет прибывающих туристов. Это повлияет на курортный сбор

По ее словам, программа должна повлиять на курортный сбор, так как не все сочинские отели передают эти средства в городской бюджет:



«Сегодня мы видим, что не все средства размещения добросовестно относятся к этому вопросу. Берут курортный сбор наличкой, что не запрещено, но деньги до бюджета города не доходят, поскольку факт их получения легко скрыть».



Как рассказала Калинина, система будет показывать, сколько туристов остановились в гостиницах Сочи и на какое время.



«Уже в феврале мы будем видеть отклонения в сумме по каждому средству размещения и принимать меры контроля», — заявила замглавы курорта.