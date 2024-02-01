Мэрия Сочи запустила электронный подсчет прибывающих туристов. Это повлияет на курортный сбор
В январе 2024 года в Сочи появилась электронная программа для подсчета туристов, приезжающих на курорт
В январе 2024 года в Сочи появилась электронная программа для подсчета туристов, приезжающих на курорт. Об этом в своем телеграм-канале сообщила первая замглавы города Светлана Калинина.
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По ее словам, программа должна повлиять на курортный сбор, так как не все сочинские отели передают эти средства в городской бюджет:
«Сегодня мы видим, что не все средства размещения добросовестно относятся к этому вопросу. Берут курортный сбор наличкой, что не запрещено, но деньги до бюджета города не доходят, поскольку факт их получения легко скрыть».
Как рассказала Калинина, система будет показывать, сколько туристов остановились в гостиницах Сочи и на какое время.
«Уже в феврале мы будем видеть отклонения в сумме по каждому средству размещения и принимать меры контроля», — заявила замглавы курорта.
Напомним, что за 2023 год курортный сбор в Сочи достиг почти 500 млн рублей.
Ранее Юга.ру рассказывали, что сочинские отели распродали номера почти до середины марта.