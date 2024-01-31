Школьники и студенты из Краснодарского края поучаствуют в бизнес-акселераторе Сбера

В южных регионах России стартовал четвертый сезон акселераторов Сбера

62 тыс. будущих предпринимателей из России и ещё десяти стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и других — приступили к обучению. По сравнению с первым сезоном количество желающих освоить предпринимательские навыки выросло в 2,5 раза.

HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова объясняет: «В регионах юга России и Северного Кавказа мы помогаем молодёжи развивать свои компетенции и навыки предпринимательства. Это большая комплексная работа со школьниками, студентами колледжей, техникумов, вузов, а также с преподавателями. Рада отметить, что год от года число заявок на участие школьников и студентов в наших мероприятиях только растёт. К примеру, по числу заявок в школьный акселератор Краснодарский край входит в топ-5 в России. И особо радует, что всё чаще в программы Сбера приходят школьники средних и старших классов от 12 до 16 лет. А значит, в наших южных регионах скоро станет ещё больше молодых и успешных предпринимателей».

Мария Прохорова © Фото Евгения Чистякова

Лидеры среди регионов по количеству заявок в акселератор для студентов, аспирантов и сотрудников вузов — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан, а среди вузов — РТУ МИРЭА, Сеченовский университет и Высшая школа экономики. Средний возраст участников — 20 лет.

Обучение в акселераторах Сбера продлится шесть месяцев. Ребята освоят онлайн-программу по технологическому предпринимательству, объединятся в команды, а затем будут работать с персональными менторами из числа опытных предпринимателей для превращения своих идей в работающие продукты.

Лучшие команды представят свои разработки на демо-дне и разделят призовой фонд. Школьники смогут поступить в топ-вузы без экзаменов, получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции, а магистранты — претендовать на грант Президента РФ. Девять финалистов прошлого сезона получили инвестиционные предложения от венчурных фондов и бизнес-ангелов на общую сумму более 80 млн рублей.