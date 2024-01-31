В Краснодарском крае прогнозируют потепление

В среду ожидается переменная облачность без осадков. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. На Черноморском побережье возможны порывы 18-23 м/с. Температура воздуха днем 0-5 °С, в предгорных районах 3-8 °С. В горах -3…+2 °С, на Черноморском побережье 3-8 °С.

В четверг и пятницу облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман и гололедно-изморозевое отложение. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-18 м/с. Температура воздуха ночью февраля -2…-7 °С, 2 февраля +2…-3 °С. Днем оба дня 5-10 °С. На Азовском побережье 3-8 °С. В горах ночью -3…-8 °С, днем 0-5 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-20 м/с. Температура воздуха ночью 1 февраля +3…-2 °С, 2 февраля 2-7 °С. Днем оба дня 6-11 °С.

«Синоптическую ситуация в атмосфере над территорией Кубани продолжит формировать гребень антициклона. Его стараниями в регионе вновь обойдётся без осадков, а воздушные массы будут постепенно прогреваться», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.