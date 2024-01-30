Глава Адыгеи рассказал о мерах поддержки региональных производителей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поделился итогами нацпроекта «Производительность труда» в республике за 2023 год

В своем телеграм-канале Кумпилов написал, что в рамках нацпроекта «Производительность труда» в Адыгее сохраняют рабочие места на региональных предприятиях и модернизируют службу занятости населения.

В 2023 году с бережливыми технологиями познакомились 148 сотрудников предприятий-участников нацпроекта. Обучение прошли работники молзавода «Гиагинский», редукторного завода «Зарем», производителя строительных материалов «Волма-Майкоп».