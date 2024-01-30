Глава Адыгеи рассказал о мерах поддержки региональных производителей

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поделился итогами нацпроекта «Производительность труда» в республике за 2023 год

В своем телеграм-канале Кумпилов написал, что в рамках нацпроекта «Производительность труда» в Адыгее сохраняют рабочие места на региональных предприятиях и модернизируют службу занятости населения.

В 2023 году с бережливыми технологиями познакомились 148 сотрудников предприятий-участников нацпроекта. Обучение прошли работники молзавода «Гиагинский», редукторного завода «Зарем», производителя строительных материалов «Волма-Майкоп».

Глава Адыгеи отметил, что нацпроект способствует развитию экономического потенциала и повышению конкурентоспособности экономики Адыгеи:

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«Благодаря реализуемым мерам снижаются административные барьеры, разрабатываются образовательные стандарты в области бережливого производства, перенимаются лучшие мировые практики. Большая работа ведется и по линии созданной в 2022 году «Фабрики процессов» — площадки для получения опыта применения инструментов бережливого производства».

Ранее Мурат Кумпилов обсудил развитие агропромышленного комплекса республики с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и рассказал, что в Адыгее продолжат развивать сельские территории и поддерживать агробизнес.

Адыгея Бюджет Мурат Кумпилов Промышленность Экономика

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