Отдых в санаториях России подорожал на 15-30%. Узнали цены на популярные направления
Размещение в российских санаториях в 2024 году обойдется туристам на 15–30% дороже, чем годом ранее
В некоторых здравницах Кавказских Минеральных Вод стоимость путевок возросла на треть.
«Цены в санаториях формируются по обычным рыночным законам, в частности на них влияет соотношение спроса и предложения. В то же время потолок ограничен платежеспособностью населения. Поэтому подорожание в 30% мы пока наблюдаем скорее в единичных объектах», — рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.
По его словам, на цены влияет и сезонность. В экономсегменте сутки на человека обойдутся примерно в 4-4,5 тыс. рублей. В среднем — 6–10 тыс. рублей, в высшем — более чем в 10 тыс. рублей.
«Но летом и в сентябре указанные цены можно умножать на два. В особенности зависимы от фактора сезонности здравницы Краснодарского края», — отметил эксперт.
В пресс-службе туроператора «Алеан» добавили, что в 2023 году году туристы активно поехали в межсезонье. Спрос на туры весной вырос на четверть.
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«Наиболее востребован санаторный отдых в Кавминводах — туда туристы сделали более половины всех броней. Следом идут Краснодарский край, здравницы Урала и Сибири, а также Крыма и Калининградской области», — добавили в пресс-службе.
Юга.ру проанализировали цены на туры в некоторые популярные санатории Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Горячего Ключа и Геленджика.
Так, неделя в здравнице «Горячий Ключ» с 17 по 24 марта в однокомнатном двухместном номере с удобствам на этаже обойдется в 7000 рублей. За двухместный улучшенный коттедж придется заплатить 28 980 рублей.
За отдых в эти же даты в санатории «Красная талка» в Геленджике придется заплатить 39 060 рублей за номер «Стандарт» и 59 500 за «Классик» на второй береговой линии.
Самые бюджетные варианты на КМВ: «Дубрава» в Железноводске, «Надежда» в Ессентуках, «Лесная поляна» в Пятигорске. В марте неделя отдыха с лечением в этих здравницах обойдется в 29-35 тыс. рублей.
Также стало известно, что россияне бронируют санатории Кавказских Минеральных Вод за год до поездки.