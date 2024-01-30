Отдых в санаториях России подорожал на 15-30%. Узнали цены на популярные направления

Размещение в российских санаториях в 2024 году обойдется туристам на 15–30% дороже, чем годом ранее

В некоторых здравницах Кавказских Минеральных Вод стоимость путевок возросла на треть.

«Цены в санаториях формируются по обычным рыночным законам, в частности на них влияет соотношение спроса и предложения. В то же время потолок ограничен платежеспособностью населения. Поэтому подорожание в 30% мы пока наблюдаем скорее в единичных объектах», — рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

По его словам, на цены влияет и сезонность. В экономсегменте сутки на человека обойдутся примерно в 4-4,5 тыс. рублей. В среднем — 6–10 тыс. рублей, в высшем — более чем в 10 тыс. рублей.

«Но летом и в сентябре указанные цены можно умножать на два. В особенности зависимы от фактора сезонности здравницы Краснодарского края», — отметил эксперт.

В пресс-службе туроператора «Алеан» добавили, что в 2023 году году туристы активно поехали в межсезонье. Спрос на туры весной вырос на четверть.