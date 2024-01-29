Победители конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» посетят космодром Байконур

29 февраля завершится прием заявок на конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Проект организовал «Ростелеком» в партнерстве с Минцифры России, федеральным оператором спутниковой связи РТКОММ и Альянсом по защите детей в цифровой среде. На конкурс принимают публикации, сюжеты и посты про цифровые решения в ИТ, результаты применения digital-сервисов в различных отраслях экономики и жизни. Все конкурсные материалы должны быть опубликованы в СМИ и блогосфере не ранее 1 апреля 2023 года и не позднее 29 февраля 2024 года включительно.

В этом году конкурс состоит из пяти основных номинаций: «Печатная пресса»;

«Телевидение и видеоконтент в СМИ»;

«Радио и подкасты»;

«Интернет-СМИ»;

«Социальные медиа» и трех спецноминаций: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» — от Минцифры России;

«Спутники для людей» — от РТКОММ;

«Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде. Каждый участник в личном кабинете может загрузить до 12 работ: три в основные номинации и по три в каждую из спецноминаций.

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«В этом году, не смотря на сокращенный на месяц срок проведения конкурса, мы видим уже много заявок с интересными публикациями, которые достойны победы. И, конечно, мы ожидаем много новых и ярких статей и сюжетов, потому что победители в качестве приза получат уникальную возможность присутствовать при запуске настоящего космического корабля на легендарном космодроме в Байконуре. Это событие станет эпохальным в истории нашего конкурса, который проводится уже 13-ый год подряд, и войдет в летописи нашей страны», — рассказал директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.

На конкурс уже подали более 600 заявок (некоторые из них еще проходят модерацию). Самые активные участники — представители массмедиа из Поволжского, Южного, Центрального и Уральского федеральных округов. Наиболее популярны номинации «Интернет-СМИ» и «Телевидение и видеоконтент в СМИ», а также спецноминация «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы».

«Жизнь современного человека и развитие цифровых технологий — единый процесс. Не случайно в нашем словаре самыми востребованными стали слова и понятия, которые недавно использовались в фантастической литературе и кино, например, «искусственный интеллект». За процессами диджитализации мы следим через публичное обсуждение в СМИ и блогосфере, и конкурс «Вместе в цифровое будущее» показывает, как много в каждом регионе выходит публикаций и сюжетов по этой теме. Конкурс привлекает внимание журналистов и блогеров к теме инновационных разработок, поддерживает профессиональную среду и дает возможность для авторов получить признание», — прокомментировал директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно проходит на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Итоги регионального этапа конкурса подведут в мае, федерального — в июне 2024 года.

Победители федерального этапа (участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях) осенью 2024 года посетят крупнейший в мире космодром Байконур и увидят запуск российского пилотируемого корабля.

Официальный сайт конкурса: www.smi.rt.ru , хештег: #eFuture.