На поддержку малого и среднего бизнеса в Адыгее направили 432,9 млн рублей за 2023 год

Адыгея

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  • Глава Адыгеи Мурат Кумпилов © Фото Алексея Гусева
    Глава Адыгеи Мурат Кумпилов © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о мерах поддержки предпринимательства в регионе

Как отметил в своем телеграм-канале глава региона, за год по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» местному бизнесу выдали 217 микрозаймов на 485,6 млн рублей и 16 поручительств на 130,4 млн рублей. Четыре «социальных» и десять «молодых» предпринимателей получили гранты по 500 тыс. рублей.

Мурат Кумпилов добавил, что в рамках нацпроекта в регионе работают центры «Мой бизнес» и офис поддержки экспорта. Их сотрудники помогают разработать сайт, оформить ИП, зарегистрировать товарный знак, пройти обучение, поучастовать в крупных международных выставках и многое другое.

Без хищников и мастер-классов:

Большое внимание, по его словам, оказывают и предпринимателям в селах. На новые бизнес-проекты 42 фермера получили гранты «Агростартап» на общую сумму 94,4 млн рублей.

Сейчас на территории республики работают 21 196 самозанятых.

Всего на финансирование бизнеса в рамках профильного нацпроекта в Адыгее в 2023 году направили 432,9 млн рублей. 

Ранее Мурат Кумпилов обсудил развитие агропромышленного комплекса республики с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и рассказал, что в Адыгее продолжат развивать сельские территории и поддерживать агробизнес.

Адыгея Бюджет Деньги Малый и средний бизнес Мурат Кумпилов Сельское хозяйство Финансы Экономика

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