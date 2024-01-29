На поддержку малого и среднего бизнеса в Адыгее направили 432,9 млн рублей за 2023 год

Как отметил в своем телеграм-канале глава региона, за год по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» местному бизнесу выдали 217 микрозаймов на 485,6 млн рублей и 16 поручительств на 130,4 млн рублей. Четыре «социальных» и десять «молодых» предпринимателей получили гранты по 500 тыс. рублей.

Мурат Кумпилов добавил, что в рамках нацпроекта в регионе работают центры «Мой бизнес» и офис поддержки экспорта. Их сотрудники помогают разработать сайт, оформить ИП, зарегистрировать товарный знак, пройти обучение, поучастовать в крупных международных выставках и многое другое.