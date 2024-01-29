На поддержку малого и среднего бизнеса в Адыгее направили 432,9 млн рублей за 2023 год
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о мерах поддержки предпринимательства в регионе
Как отметил в своем телеграм-канале глава региона, за год по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» местному бизнесу выдали 217 микрозаймов на 485,6 млн рублей и 16 поручительств на 130,4 млн рублей. Четыре «социальных» и десять «молодых» предпринимателей получили гранты по 500 тыс. рублей.
Мурат Кумпилов добавил, что в рамках нацпроекта в регионе работают центры «Мой бизнес» и офис поддержки экспорта. Их сотрудники помогают разработать сайт, оформить ИП, зарегистрировать товарный знак, пройти обучение, поучастовать в крупных международных выставках и многое другое.
Без хищников и мастер-классов:
Большое внимание, по его словам, оказывают и предпринимателям в селах. На новые бизнес-проекты 42 фермера получили гранты «Агростартап» на общую сумму 94,4 млн рублей.
Сейчас на территории республики работают 21 196 самозанятых.
Всего на финансирование бизнеса в рамках профильного нацпроекта в Адыгее в 2023 году направили 432,9 млн рублей.