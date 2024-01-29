Кредитка Уралсиба «120 дней на максимум» вошла в топ-10 самых выгодных в России

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в десятку лучших за 2023 год по версии потрала Выберу.ру

В годовой рейтинг попали 20 самых выгодных для заемщиков предложений российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 ноября 2023 года).

При составлении списка учли:

  • проценты по кредиту;
  • величину льготного периода;
  • диапазон ставок кредитования;
  • лимит суммы задолженности;
  • стоимость выпуска и обслуживания карты;
  • размер кешбэка в программе лояльности и у партнеров;
  • лимиты на переводы и условия снятия наличных средств и другие критерии.

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Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на официальном сайте официальном сайте Уралсиба.

Ранее карта «120 дней на максимум» вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения, а вклад «Доход» попал в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов за 2023 год.

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