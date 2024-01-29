Кредитка Уралсиба «120 дней на максимум» вошла в топ-10 самых выгодных в России
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Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в десятку лучших за 2023 год по версии потрала Выберу.ру
В годовой рейтинг попали 20 самых выгодных для заемщиков предложений российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 ноября 2023 года).
При составлении списка учли:
- проценты по кредиту;
- величину льготного периода;
- диапазон ставок кредитования;
- лимит суммы задолженности;
- стоимость выпуска и обслуживания карты;
- размер кешбэка в программе лояльности и у партнеров;
- лимиты на переводы и условия снятия наличных средств и другие критерии.
Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на официальном сайте официальном сайте Уралсиба.
Ранее карта «120 дней на максимум» вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения, а вклад «Доход» попал в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов за 2023 год.
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