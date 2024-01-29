Кредитка Уралсиба «120 дней на максимум» вошла в топ-10 самых выгодных в России

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в десятку лучших за 2023 год по версии потрала Выберу.ру

В годовой рейтинг попали 20 самых выгодных для заемщиков предложений российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 1 ноября 2023 года). При составлении списка учли: проценты по кредиту;

величину льготного периода;

диапазон ставок кредитования;

лимит суммы задолженности;

стоимость выпуска и обслуживания карты;

размер кешбэка в программе лояльности и у партнеров;

лимиты на переводы и условия снятия наличных средств и другие критерии.

Подробности о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на официальном сайте официальном сайте Уралсиба.

Ранее карта «120 дней на максимум» вошла в топ-5 кредиток с высокой вероятностью одобрения, а вклад «Доход» попал в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов за 2023 год.