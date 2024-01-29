Неделя в Краснодарском крае начнется с дождя и снега

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае гололед и мокрый снег

В Краснодаре утром 29 января осадки в виде дождя и снега. Днем без существенных осадков. В низинах возможен туман и гололед. Температура воздуха днем составит -1…+1 °С.

По краю синоптики прогнозируют, дождь, мокрый снег и снег. Местами гололед и налипание снега на провода. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха днем 0…-5 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Ночью и утром небольшие осадки. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 1…6 °С.

Как писали Юга.ру, после продолжительного дождя в Краснодаре затопило некоторые улицы. Водооткачивающая техника не справлялась с объемами воды.

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Неделя в Краснодарском крае начнется с дождя и снега

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