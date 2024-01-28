Власти хотят сделать обязательной регистрацию в глэмпингах и кемпингах

Документ, регулирующий регистрацию в глэмпингах, ожидается в июне

Туристов, отдыхающих в глэмпингах, кемпингах и других некапитальных объектах, обяжут проходить обязательную регистрацию. Это предусмотрено правительственным планом мероприятий по трансформации делового климата и туризма.

Правительственный акт обещают выпустить в мае, а в июне ожидается документ МВД, регулирующий процедуру, пишет Tourdom.

Замруководителя комитета по туризму «Опоры России» Марина Ненарокова считает, что миграционный учет туристов необходим для безопасности объекта размещения и его постояльцев.

Владельцам глэмпингов придется внести некоторые изменения. Необходимо будет провести интернет, установить специальное программное обеспечение и заполнять специальные формы. Какие санкции будут грозить тем, кто требования не выполняет, пока неизвестно.

Ранее Юга.ру писали, что в 2023 году в Краснодаре крае в глэмпингах и кемпингах отдохнули 37,5 тыс. туристов.