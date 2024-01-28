Власти хотят сделать обязательной регистрацию в глэмпингах и кемпингах

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Документ, регулирующий регистрацию в глэмпингах, ожидается в июне

Туристов, отдыхающих в глэмпингах, кемпингах и других некапитальных объектах, обяжут проходить обязательную регистрацию. Это предусмотрено правительственным планом мероприятий по трансформации делового климата и туризма. 

Правительственный акт обещают выпустить в мае, а в июне ожидается документ МВД, регулирующий процедуру, пишет Tourdom.

Замруководителя комитета по туризму «Опоры России» Марина Ненарокова считает, что миграционный учет туристов необходим для безопасности объекта размещения и его постояльцев. 

Владельцам глэмпингов придется внести некоторые изменения. Необходимо будет провести интернет, установить специальное программное обеспечение и заполнять специальные формы. Какие санкции будут грозить тем, кто требования не выполняет, пока неизвестно. 

Ранее Юга.ру писали, что в 2023 году в Краснодаре крае в глэмпингах и кемпингах отдохнули 37,5 тыс. туристов. 

Курорты и туризм отдых

Новости

Власти хотят сделать обязательной регистрацию в глэмпингах и кемпингах
В Краснодаре запретят парковаться на улице Кореновской
В Ростове-на-Дону обвалилась стена пятиэтажного дома
В Краснодарском крае появится реанимобиль для дельфинов
Футболист о своих расходах: «300 тысяч в месяц хватает»
Сочинская таможня вернула в Казахстан большую партию спермы быка

Лента новостей

В Краснодарском крае спрос на умную технику вырос на 35% за 2023 год
26 января, 15:15
В Краснодарском крае спрос на умную технику вырос на 35% за 2023 год
Где на юге РФ больше всего выросли зарплаты за 2023 год?
26 января, 09:54
Где на юге РФ больше всего выросли зарплаты за 2023 год?
Отвечают аналитики
В Краснодаре сборщика за Надеждина отпустили без протокола
25 января, 14:45
В Краснодаре сборщика за Надеждина отпустили без протокола
Краевой штаб кандидата уже собрал больше необходимых подписей

Реклама на сайте