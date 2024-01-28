В Краснодаре запретят парковаться на улице Кореновской

С 1 марта в Краснодаре запретят парковку и стоянку на участке улицы Кореновской

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 1 марта на улице Кореновской от Дзержинского до Лесопосадочной запретят стоянку и остановку автомобилей.

Такие меры необходимы, чтобы водители не оставляли машины на проезжей части и не создавали помех, пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Также на участке установят соответствующие дорожные знаки.

Ранее Юга.ру писали, что в 2024 году в Краснодаре появятся новые платные парковки. Также на 11 муниципальных стоянках обещают заменить шлагбаумы и паркоматы.