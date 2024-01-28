В Краснодаре запретят парковаться на улице Кореновской

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 1 марта в Краснодаре запретят парковку и стоянку на участке улицы Кореновской

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 1 марта на улице Кореновской от Дзержинского до Лесопосадочной запретят стоянку и остановку автомобилей. 

Такие меры необходимы, чтобы водители не оставляли машины на проезжей части и не создавали помех, пояснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Также на участке установят соответствующие дорожные знаки.

Ранее Юга.ру писали, что в 2024 году в Краснодаре появятся новые платные парковки. Также на 11 муниципальных стоянках обещают заменить шлагбаумы и паркоматы.

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