В Геленджике построят 5-звездочный отель за 22 миллиарда рублей

Мэр Геленджика Алексей Богодистов опубликовал в своем телеграм-канале проект строительства пятизвездочного отеля на Тонком мысу.

По словам чиновника, на земельном участке площадью 16 га на улице Десантной планируется построить несколько корпусов пансионата, комплекс бассейнов, сеть прогулочных дорожек, теннисные корты, спортивные и детские площадки. «Также будет благоустроена и пляжная инфраструктура. Пляж будет доступен как для жителей курорта, так и для гостей пансионата», уверяет Богодистов.

Старт работ намечен на 2025 год, ввод отеля в эксплуатацию — на 2029-й. Общий объем инвестиций составит 22 миллиарда рублей. Название компании, которая будет возводить объект, мэр не огласил, но рассказал, что участок, на котором планируется строительство, уже «находится в собственности инвестора».