В Геленджике построят 5-звездочный отель за 22 миллиарда рублей

Краснодарский край

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  • Проект отеля, который планируется построить на Тонком мысу в Геленджике к 2029 году © Скриншот публикации в телеграм-канале Алексея Богодистова, T.me/BogodistovAA
    Проект отеля, который планируется построить на Тонком мысу в Геленджике к 2029 году © Скриншот публикации в телеграм-канале Алексея Богодистова, T.me/BogodistovAA

Мэр Геленджика Алексей Богодистов опубликовал в своем телеграм-канале проект строительства пятизвездочного отеля на Тонком мысу.

По словам чиновника, на земельном участке площадью 16 га на улице Десантной планируется построить несколько корпусов пансионата, комплекс бассейнов, сеть прогулочных дорожек, теннисные корты, спортивные и детские площадки. «Также будет благоустроена и пляжная инфраструктура. Пляж будет доступен как для жителей курорта, так и для гостей пансионата», уверяет Богодистов.

Старт работ намечен на 2025 год, ввод отеля в эксплуатацию — на 2029-й. Общий объем инвестиций составит 22 миллиарда рублей. Название компании, которая будет возводить объект, мэр не огласил, но рассказал, что участок, на котором планируется строительство, уже «находится в собственности инвестора».

  • Проект отеля на Тонком мысу Геленджика © Скриншот публикации в телеграм-канале Алексея Богодистова, T.me/BogodistovAA
    Проект отеля на Тонком мысу Геленджика © Скриншот публикации в телеграм-канале Алексея Богодистова, T.me/BogodistovAA
  • Желтым цветом отмечен участок на Тонком мысу Геленджика, где к 2029 году планируется построить отель © Скриншот публикации в телеграм-канале Алексея Богодистова, T.me/BogodistovAA
    Желтым цветом отмечен участок на Тонком мысу Геленджика, где к 2029 году планируется построить отель © Скриншот публикации в телеграм-канале Алексея Богодистова, T.me/BogodistovAA

Ранее на этой неделе стало известно о том, что миллиардер Потанин и экс-губернатор края Ткачев построят в Красной Поляне еще один курорт — «Турьев Хутор», а в Анапе планируют оборудовать самый большой в ЮФО экстрим-парк.

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В Геленджике построят 5-звездочный отель за 22 миллиарда рублей
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